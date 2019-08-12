Используя импланты и ЗD-печать: врачи Беларуси и России совместно работают над исправлением деформаций позвоночника у детей

Новости Беларуси. Белорусские и российские врачи продолжают реализацию союзной программы по исправлению деформаций позвоночника у детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одно из самых сложных направлений в медицине.

Проект запустили в 2017 году. Завершить планировали в 2020-м. Но специалисты намерены продолжить исследования. На данный момент врачам удалось значительно продвинуться в разработке и вживлению уникальных имплантов, которые помогают исправить врожденные или приобретенные травмы позвоночника. Самому маленькому пациенту, которому успешно провели такую операцию в российском институте имени Г.И. Турнера, было всего 4 года.

Совместно с белорусскими коллегами из РНПЦ травматологии и ортопедии врачам удалось систематизировать полученный опыт и разработать методику проведения таких операций, в том числе мало-инвазивным способом. Сейчас идет работа над усовершенствованием спинальных систем, которые должны идеально подходить маленьким пациентам. Для этого используют технологию ЗD-печати.