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Используя импланты и ЗD-печать: врачи Беларуси и России совместно работают над исправлением деформаций позвоночника у детей

12 августа 2019 06:39
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Новости Беларуси. Белорусские и российские врачи продолжают реализацию союзной программы по исправлению деформаций позвоночника у детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одно из самых сложных направлений в медицине.

Используя импланты и ЗD-печать: врачи Беларуси и России совместно работают над исправлением деформаций позвоночника у детей-1

Проект запустили в 2017 году. Завершить планировали в 2020-м. Но специалисты намерены продолжить исследования. На данный момент врачам удалось значительно продвинуться в разработке и вживлению уникальных имплантов, которые помогают исправить врожденные или приобретенные травмы позвоночника. Самому маленькому пациенту, которому успешно провели такую операцию в российском институте имени Г.И. Турнера, было всего 4 года.

Совместно с белорусскими коллегами из РНПЦ травматологии и ортопедии врачам удалось систематизировать полученный опыт и разработать методику проведения таких операций, в том числе мало-инвазивным способом. Сейчас идет работа над усовершенствованием спинальных систем, которые должны идеально подходить маленьким пациентам. Для этого используют технологию ЗD-печати.

Используя импланты и ЗD-печать: врачи Беларуси и России совместно работают над исправлением деформаций позвоночника у детей-4

# Здоровье # общество # Фотофакт

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