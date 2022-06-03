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ЕС ввёл санкции против Азарёнка. Кого ещё и какие белорусские предприятия затронули новые ограничения?

03 июня 2022 14:00
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Новости Беларуси. Очевидно, что страны, которые вводят против Беларуси экономические ограничения, сами страдают от этих решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ЕС ввёл санкции против Азарёнка. Кого ещё и какие белорусские предприятия затронули новые ограничения?-1

Но в угоду своим политическим амбициям европейские чиновники продолжают давление. Стало известно, что ЕС ввел очередные санкции против компаний и физических лиц. В черный список попали наши коллеги: журналисты Григорий Азаренок, Людмила Гладкая, Игорь Тур. А среди предприятий оказались «Беларуськалий», «Нафтан» и «Белкоммунмаш».  

# Санкции # общество # Григорий Азарёнок # Людмила Гладкая # Игорь Тур # Фотофакт

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