ЕС ввёл санкции против Азарёнка. Кого ещё и какие белорусские предприятия затронули новые ограничения?

Новости Беларуси. Очевидно, что страны, которые вводят против Беларуси экономические ограничения, сами страдают от этих решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но в угоду своим политическим амбициям европейские чиновники продолжают давление. Стало известно, что ЕС ввел очередные санкции против компаний и физических лиц. В черный список попали наши коллеги: журналисты Григорий Азаренок, Людмила Гладкая, Игорь Тур. А среди предприятий оказались «Беларуськалий», «Нафтан» и «Белкоммунмаш».