Эпидемиолог рассказала, как безопаснее закупиться перед Новым годом и посмотреть утренник ребёнка

Юлия Алексеюк, СТВ: В Минский городской центр гигиены и эпидемиологии сегодня поступает онлайн-информация о заболеваниях COVID-19. Расскажите схему – как вы обрабатываете ее?

Новости Беларуси. Как врачи рекомендуют отмечать предстоящие праздники максимально безопасно для здоровья? Кто помогает эпидемиологам вести эпидрасследования? В студии программы Новости «24 часа» заведующая отделением Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Радкевич.

Светлана Радкевич, заведующая отделением Минского городского центра гигиены и эпидемиологии: Информация об инфекционных заболеваниях поступает к нам в виде экстренных извещений из организаций здравоохранения нашего города. Экстренные извещения приходят по электронной почте на городскую диспетчерскую. Далее операторами данная информация вносится в модуль эпидемиологии (в единую информационную систему санитарно-эпидемиологической службы), и уже дальше эти сообщения обрабатываются в районных центрах гигиены и эпидемиологии. Проводятся эпидемиологические расследования с последующими санитарно-противоэпидемическими мероприятиями всеми.

В этой работе, хотелось бы отметить отдельно, нам очень хорошо помогают студенты медуниверситета. Они занимаются эпидрасследованиями сами, помогают нам организовывать санитарно-противоэпидемические мероприятия. Ну и, конечно же, помогают с внесением данных по экстренным извещениям.

Юлия Алексеюк:

Сейчас период новогодних утренников. Как провести их максимально безопасно и для детей, и для родителей? Насколько я знаю, сейчас проводят утренники онлайн.

Светлана Радкевич:

Мы рекомендовали проводить новогодние утренники для родителей в онлайн-режиме с онлайн-трансляцией, чтобы родители могли опосредованно принять участие в данных мероприятиях. Также еще рекомендовали делать видеозаписи новогодних утренников с последующей рассылкой их в адрес родителей.