В Поставском районе открыли станцию обезжелезивания, а в Бешенковичском пустили природный газ

Новости Беларуси. 28 декабря в городском поселке Воропаево Поставского района открыли станцию обезжелезивания. Раньше вода поступала из артезианских скважин, и в ней было повышенное содержание железа. Теперь этот показатель в норме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в агрогородке Дрозды Бешенковичского района природный газ появился в 12 квартирах (раньше пользовались сжиженным). В перспективе на самый чистый вид топлива здесь перейдут еще более 130 частных домов. Это значимые события для районов.

Это большие перспективы. Мы находимся рядом с райцентром, хочется, чтобы наши условия были приближены к городским. Дает возможность молодежи здесь оставаться, строиться, жить.

Рады, что газ проводят нам. Не нужно приходить с работы и думать: сейчас приду с работы, нужно вытопить. Нет, уже пришел, в тепле.