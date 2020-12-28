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В Поставском районе открыли станцию обезжелезивания, а в Бешенковичском пустили природный газ

28 декабря 2020 17:45
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Новости Беларуси. 28 декабря в городском поселке Воропаево Поставского района открыли станцию обезжелезивания. Раньше вода поступала из артезианских скважин, и в ней было повышенное содержание железа. Теперь этот показатель в норме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Поставском районе открыли станцию обезжелезивания, а в Бешенковичском пустили природный газ-1

А в агрогородке Дрозды Бешенковичского района природный газ появился в 12 квартирах (раньше пользовались сжиженным). В перспективе на самый чистый вид топлива здесь перейдут еще более 130 частных домов. Это значимые события для районов.

В Поставском районе открыли станцию обезжелезивания, а в Бешенковичском пустили природный газ-4

Это большие перспективы. Мы находимся рядом с райцентром, хочется, чтобы наши условия были приближены к городским. Дает возможность молодежи здесь оставаться, строиться, жить.

В Поставском районе открыли станцию обезжелезивания, а в Бешенковичском пустили природный газ-7

Рады, что газ проводят нам. Не нужно приходить с работы и думать: сейчас приду с работы, нужно вытопить. Нет, уже пришел, в тепле.

В Поставском районе открыли станцию обезжелезивания, а в Бешенковичском пустили природный газ-10

Отметим, что 29 декабря начнет поступать природный газ и в жилые дома городского поселка Кривичи Мядельского района.

# ЖКХ # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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