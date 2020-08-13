«Изготавливается дубликат карты, записываются данные магнитной полосы». Как воруют деньги с банковских карт

Преступники все реже лазят в форточки и все чаще воруют в интернете. За 7 месяцев этого года только в Минске возбудили почти полторы тысячи уголовных дел о хищении средств с банковских счетов. Самый простой способ расстаться с деньгами – потерять карту или слить в сеть ее реквизиты. Еще популярный вариант – ответить на звонок и добровольно сообщить свои данные. Схема хоть и заезженная, но рабочая. Андрей Ковалев, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома:

Человек думает, что он общается с работником банка, сообщает всю личную информацию, дает доступ к своему либо мобильному банкингу, либо интернет-банкингу. Происходит перевязка, просто отвязывается его учетная запись, почта, телефонный номер перевязывается на другое. Человек получает доступ к БПК, а это доступ ко всему счету. В конечном итоге снимаются все денежные средства, находящиеся на банковском счете.

Мошенник может представиться кем угодно. Перед очередной аферой некоторые детально изучают психологический портрет собеседника. В результате после пары ключевых фраз бдительность жертвы беспробудно спит.

Андрей Ковалев:

Есть такой способ, как социальная инженерия. Когда изучается жертва, изучаются его соцсети, его контакты, информация – все это открыто, все это в свободном доступе. Женился, крестился, с этим учился, и когда 20 лет спустя звонит первая любовь ночью и говорит: «Помню только твой телефон, у меня все украли, вышли мне, вот я сейчас тебе на телефон отправила номер». И все как-то не думают, что нужно проверить, с кем ты действительно общаешься, все высылают.

Телефонные разводы – лишь верхушка айсберга киберпреступлений. Оставить владельца карты без копейки может и обычная процедура снятия средств в банкомате. Воры устанавливают на терминал свои камеры, накладные клавиатуры, даже лицевые панели. Самое главное, чтобы пластик попал в устройство. Дальше – дело техники.

Андрей Ковалев:

Скиммер ставится на картоприемник. Как правило, устанавливается либо клавиатурный шпион, либо подвешивается скрытая видеокамера. Человек производит оплату либо снятие денежных средств, компрометируется его карта, потом изготавливается клон, либо так называемым «белым пластиком» изготавливается полностью дубликат карты, записываются данные его магнитной полосы и деньги снимаются на территории другого государства либо в сети Интернет.

Также на территории Минска неоднократно использовался и устанавливался шиммер. Это устройство, которое чуть больше банковской карты, ставится непосредственно в сам банкомат, в картоприемник, визуально его обнаружить невозможно, только если что-то не торчит из картоприемника.