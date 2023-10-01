«Люди особой профессии». Жанет присоединилась к поздравлениям с Днём учителя

К поздравлениям с Днем учителя присоединяется вся команда программы «Неделя» и заслуженная артистка Беларуси Жанет.

Ольга Коршун, СТВ:

Жанет, добрый вечер! Спасибо, что пришли к нам. Вы педагог по вокалу. Какими качествами должен обладать учитель, чтобы найти общий язык с воспитанником? Жанет, заслуженная артистка Беларуси:

Сегодня я впервые подумала, что это действительно относится ко мне. Поскольку я окончила университет (параллельный курс) как преподаватель, но у меня была практика 3 года старшим преподавателем в институте. И в этот момент я поняла, что учителем нужно в первую очередь родиться. Практически невозможно им стать, потому что помимо профессиональных навыков, этот человек должен обладать стальным стержнем, это должен быть отчасти психолог, человек, который очень любит людей: и маленьких, и больших, в первую очередь – маленьких, учеников.