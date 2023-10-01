«Люди особой профессии». Жанет присоединилась к поздравлениям с Днём учителя

К поздравлениям с Днем учителя присоединяется вся команда программы «Неделя» и заслуженная артистка Беларуси Жанет.
К поздравлениям с Днем учителя присоединяется вся команда программы «Неделя» и заслуженная артистка Беларуси Жанет.
Ольга Коршун, СТВ:
Жанет, добрый вечер! Спасибо, что пришли к нам. Вы педагог по вокалу. Какими качествами должен обладать учитель, чтобы найти общий язык с воспитанником?
Жанет, заслуженная артистка Беларуси:
Сегодня я впервые подумала, что это действительно относится ко мне. Поскольку я окончила университет (параллельный курс) как преподаватель, но у меня была практика 3 года старшим преподавателем в институте. И в этот момент я поняла, что учителем нужно в первую очередь родиться. Практически невозможно им стать, потому что помимо профессиональных навыков, этот человек должен обладать стальным стержнем, это должен быть отчасти психолог, человек, который очень любит людей: и маленьких, и больших, в первую очередь – маленьких, учеников.
И далее было онлайн-обучение. Когда началась пандемия, полтора месяца мы с ребенком один на один. И в этот момент внутри меня произошел какой-то дополнительный надлом и я вдруг поняла, что ценность учителя для меня в этот момент возросла еще больше. Я и так всю жизнь и сейчас благодарна всем моим учителям, которые меня сопровождали по жизни, но в этот момент я поняла, что это люди особой профессии.
Ольга Коршун:
Учитель – человек особый, потому что ему нужно не только информацию донести, но трансформировать ее в знания. А знания – это уже особый продукт. Думаю, что ваши учителя, глядя на такую ученицу, радуются и гордятся. А песня в вашем исполнении будет самым лучшим подарком для них и всех учителей нашей страны.
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