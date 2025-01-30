К флешмобу «Доверяем Первому» в Борисове присоединились около 500 человек

Дух единства. Борисовчане присоединяются к масштабному флешмобу «Доверяем Первому». Кульминацией стал яркий концерт, объединивший порядка 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Борисове организовали большой праздник: трудовые коллективы, общественные организации и жители города объединились в патриотической инициативе «За Беларусь». К событию также присоединились представители руководства района и общественных организаций города. Прозвучали музыкальные подарки от творческих коллективов.

Николай Карпович, председатель Борисовского райисполкома:

Совсем недавно прошло очень значимое событие – выборы Президента Республики Беларусь. Прошло оно на высочайшем уровне, это было отмечено везде. И поэтому мы проводим как итог всей этой работы акцию «Доверяем Первому». Мы доверяем Первому и уверены, что с ним у нас будет такое же светлое и хорошее будущее.

Представители трудовых коллективов, организаций и объединений Борисовского района продолжают присоединяться к флешмобу в социальных сетях. Масштабная инициатива объединила около 500 патриотов и их количество ежедневно растет.