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К флешмобу «Доверяем Первому» в Борисове присоединились около 500 человек

30 января 2025 13:56
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Дух единства. Борисовчане присоединяются к масштабному флешмобу «Доверяем Первому». Кульминацией стал яркий концерт, объединивший порядка 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К флешмобу «Доверяем Первому» в Борисове присоединились около 500 человек-2

В Борисове организовали большой праздник: трудовые коллективы, общественные организации и жители города объединились в патриотической инициативе «За Беларусь». К событию также присоединились представители руководства района и общественных организаций города. Прозвучали музыкальные подарки от творческих коллективов.

К флешмобу «Доверяем Первому» в Борисове присоединились около 500 человек-4

Николай Карпович, председатель Борисовского райисполкома:
Совсем недавно прошло очень значимое событие – выборы Президента Республики Беларусь. Прошло оно на высочайшем уровне, это было отмечено везде. И поэтому мы проводим как итог всей этой работы акцию «Доверяем Первому». Мы доверяем Первому и уверены, что с ним у нас будет такое же светлое и хорошее будущее. 

Представители трудовых коллективов, организаций и объединений Борисовского района продолжают присоединяться к флешмобу в социальных сетях. Масштабная инициатива объединила около 500 патриотов и их количество ежедневно растет.

# Выборы в Беларуси

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