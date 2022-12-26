В Первомайском районе открыли военно-патриотический клуб «Гвардейцы 120-й»

Новости Беларуси. Строевая подготовка, стрельба и борьба. Военно-патриотический клуб «Гвардейцы 120-й» торжественно открыли в Минске. Первыми клятву принесли 25 юношей и девушек Первомайского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но прежде чем участники заняли места в зрительном зале, им представилась возможность ознакомиться в фойе с вооружением и формой одежды военных, которые проходят службу в прославленном соединении. Мальчишки и девчонки не прочь были примерить бронежилет, подержать в руках гранатомет или пулемет. И, конечно же, сфотографироваться на память.

Андрей Фащенко, заместитель командира 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады по идеологической работе:

Наше поколение должно воспитываться на патриотических началах, оно должно знать, кто победил в Великой Отечественной войне, знать своих героев, героев Республики Беларусь, историю своей страны. Цель одна – воспитать настоящих патриотов. И воспитывать надо начиная с 1 класса, объяснять, рассказывать, завлекать. В игровой форме все это делать.