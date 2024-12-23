В выборах Президента Беларуси будут участвовать 5 кандидатов – агитация стартует 1 января

ЦИК назвал имена кандидатов в президенты Беларуси. Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Александр Хижняк, Сергей Сыранков и Анна Канопацкая успешно прошли этап регистрации. Все претенденты на пост главы государства получили соответствующие удостоверения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итак, электоральная кампания в Беларуси выходит на финишную прямую. С первого дня нового года начнется предвыборная агитация. По всем вопросам на заседании ЦИК звучало единогласное «За». Политическую гонку продолжат все пять претендентов на высший государственный пост. Они успешно прошли регистрацию и 23 декабря получили удостоверение кандидата в Президенты.

Каждый из кандидатов заручился необходимой поддержкой граждан. Напомним, для выдвижения необходимо было собрать не менее 100 тысяч подписей граждан. Самое большое число в поддержку действующего Президента – более 2,5 миллиона. Высокая активность граждан и спокойный фон – отличительные черты этого этапа электоральной кампании. В ЦИК не поступило ни одной жалобы, хотя вопросы были. В ЦИК назвали имена кандидатов в Президенты Беларуси

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Кампания, на мой взгляд, идет спокойно. Каких-то нарушений законодательства пока не установлено, никто к нам не обращался с какими либо жалобами в Центральную избирательную комиссию, хотя обращений поступило больше 300, но они в основном касались вопросов справочно-информационного характера. А иногда касались тех вопросов, которые не относятся к компетенции комиссии. Люди просят пересмотреть какие-то решения судов, где-то обращаются непосредственно к потенциальным кандидатам в Президенты. Поэтому мы установили такой достаточно хороший контакт со всеми руководителями групп потенциальных кандидатов и передаем эту информацию в их штабы для того, чтобы они ее анализировали. Стало понятно, как будет выглядеть бюллетень. 23 декабря ЦИК утвердил форму и текст будущего документа. Фамилии кандидатов, как и положено, перечислены в алфавитном порядке. Бюллетень также содержит разъяснение порядка его заполнения, появится также напоминание о запрете выносить документ, а также фотографировать его и снимать на видео. К 30 декабря на сайте Центральной избирательной комиссии запустят сервис по поиску участка для голосования.

Традиционно к избирательной кампании в Беларуси высокий интерес проявляют международные наблюдатели. Уже аккредитованы свыше 90 экспертов. Среди них – парламентарии, представители избирательных органов иностранных государств. К работе на выборах Президента уже приступил пул экспертов миссии СНГ. Сегодня наблюдатели работали в регионах. В центре внимания – процесс формирования участковых избирательных комиссий. Они будут сформированы до 26 декабря.