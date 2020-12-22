Военные Беларуси помогают медикам бороться с коронавирусом. Специалисты проводят дезинфекцию объектов

Новости Беларуси. Пандемия вынуждает бороться с вирусом на передовой не только медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские военные также не остаются в стороне. Сегодня они помогают врачам в профилактике и снижении рисков распространения новой инфекции.

Так, специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты проводят спецобработку в воинских частях и соединениях, административных зданиях, учреждениях здравоохранения и образования. Подразделения уже провели дезинфекцию около 600 объектов.

Андрей Печур, командир роты радиационной химической и биологической защиты:

По заявкам Министерства здравоохранения проводим дезинфекционные работы в медицинских учреждениях. Ездим не только по городу Минску, также Минский район. Недавно были в Молодечно, Жодино, Березино. Обрабатывали учреждения образования: школы, детские сады.