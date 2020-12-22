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Военные Беларуси помогают медикам бороться с коронавирусом. Специалисты проводят дезинфекцию объектов

22 декабря 2020 06:25
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Новости Беларуси. Пандемия вынуждает бороться с вирусом на передовой не только медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские военные также не остаются в стороне. Сегодня они помогают врачам в профилактике и снижении рисков распространения новой инфекции.

Военные Беларуси помогают медикам бороться с коронавирусом. Специалисты проводят дезинфекцию объектов-1

Так, специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты проводят спецобработку в воинских частях и соединениях, административных зданиях, учреждениях здравоохранения и образования. Подразделения уже провели дезинфекцию около 600 объектов.

Военные Беларуси помогают медикам бороться с коронавирусом. Специалисты проводят дезинфекцию объектов-4

Андрей Печур, командир роты радиационной химической и биологической защиты:
По заявкам Министерства здравоохранения проводим дезинфекционные работы в медицинских учреждениях. Ездим не только по городу Минску, также Минский район. Недавно были в Молодечно, Жодино, Березино. Обрабатывали учреждения образования: школы, детские сады.

Военные Беларуси помогают медикам бороться с коронавирусом. Специалисты проводят дезинфекцию объектов-7

В ближайшее время такая работа будет продолжена не только в Минске, но и Молодечно, Березино, Слуцке и других населенных пунктах страны.  

# Коронавирус # общество # Андрей Печур # Фотофакт

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