Энергетическая верба. Как в Кобринском районе с помощью «зелёной схемы» собираются сэкономить на топливе

Новости Беларуси. Экономия и экология: в Кобринском районе начали выращивать энергетическую вербу. Культуру будут перерабатывать в щепу и использовать в качестве топлива на местных котельных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многих странах эффект от «зеленой схемы» уже ощутили, а вот для Беларуси это первый опыт. Но в успехе проекта, как сообщает корреспондент Петр Бутрим, наши специалисты не сомневаются.

Видите, уже пошли первые листочки. Почки набухают. Все тоже сейчас распустится. Видите, какие листочки красивенькие начинаются.

А ведь с момента посадки прошло всего две недели. Помогли, конечно, весенние дожди. Но и без них приживаемость черенков вербы выше всех прогнозов. Если учесть, что плантация расположилась на непригодных для других культур почвах, то и терять нечего. По сути, альтернативный источник энергии на пустом месте.

Виталий Переход, начальник участка:

Эффект хороший с этого, потому что не нужно вырубать леса. Выходим на свое топливо. Она возобновляется через три года – каждые три года мы ее можем убирать. Это очень эффективно: не нужно использовать много людей для валки леса и всего остального.

Кстати, пожинать плоды смелого эксперимента будет обыкновенный кормоуборочный комбайн. К этому моменту высота вербы достигнет нескольких метров. Дополнительный механизм на месте переработает стебли в готовую щепу. Но об этом говорить рано.

Петр Бутрим, СТВ:

Первый урожай энергетической вербы с этой плантации будет собран через три года. Следующий – еще через три. Поэтому это не только зеленый, но и действительно возобновляемый источник энергии.

Если быть точным, то 200 кубов щепы с одного гектара. По производительности это в несколько раз выше традиционных лесных насаждений. К тому же технология предельно простая. Площадь вербных угодий в Кобринском районе в первый год составит 500 гектаров. Потом – в три раза больше.

Черенки мы достали, и теперь их высаживаем в землю. Заглубляем по максимуму, и он растет очень быстро. Лоза энергетическая заменит нам топливо в будущем.

Например, вот в такой котельной. После недавней модернизации она круглый год работает на местных видах топлива. Три котла обеспечивают теплом и горячей водой больше 30 домов. А за счет нового проекта себестоимость энергии станет ниже почти в два раза.

Сергей Деревнюк, заместитель начальника цеха котельного хозяйства Кобринского ЖКХ:

Перспектива использования энергетической щепы для Кобринского ЖКХ – это возможность самим ее вырастить от А до Я, с момента посадки до деревообработки и использования ее на котельных.

Леонид Коругвич, мастер котельной:

В данный момент у нас стоимость плотной щепы получается 21 рубль. И ежели мы перейдем на щепу, произведенную из ивы, это будет дешевле. Стоимость 11 рублей.