«Эмоции были разные». Показываем моменты съёмок женского реалити-шоу «Есть девчонка одна»

Мы долго этого ждали, и наконец свершилось! Самая громкая премьера этой осени. Сегодня на телеканале «Россия.Беларусь» стартует реалити-шоу для настоящих белорусок «Есть девчонка одна». В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь директор дирекции специальных проектов «Столичного телевидения» и исполнительный продюсер шоу Юлия Крыницкая. Ольга Бурлакова, ведущая:

Мы заинтригованы и так долго ждали такое шоу на белорусском телевидении. Раскрой интригу, что можно до премьеры рассказать?

Юлия Крыницкая, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы сами очень долго ждали его выхода в эфир, потому что работа над шоу началась давно, еще весной. Я помню прекрасно этот ранний весенний день, когда меня позвал генеральный директор и сказал: на других каналах есть масштабные шоу, нам надо тоже сделать свое, но мы должны отличаться. Музыкальных шоу много, надо брать чем-то новым, находить для себя изюминку. И как раз таки предложил сделать шоу про наших белорусок. В пику стандартным конкурсам красоты, где всегда восхвалялись именно внешние данные женщины. Безусловно, они важны тоже, но мне кажется, что в любом человеке, в том числе и в женщине, важна внутренняя красота. И как раз задача нашего шоу – показать внутреннюю красоту белорусски. Рассказать вообще, кто такая белоруска, чем она отличается от других славянских женщин и женщин в принципе, в чем ее уникальность. Думаю, мы постарались выполнить эту миссию. И опять-таки пошли нестандартным путем. Как выбирать, какие критерии? Это совместный проект с Белорусским союзом женщин, и именно женщины, которые входят в этот союз, прислали нам свои видеовизитки. И мы из них выбирали. Мы определились на определенных профессиях, тех, которые знакомы каждому и без которых нельзя представить жизнь нашего общества. Это социальные работники, воспитатели детского сада, медицинские работники, медсестры, акушерки, фельдшеры, повара и еще одна очень важная профессия – наши доярочки. Внутренняя красота белорусок. Как снимали реалити-шоу и почему его точно стоит посмотреть? Ольга Бурлакова:

Извините, ребята, согласитесь вы со мной или нет, но одно дело – красота внешняя, а другое дело – внутренняя. Но когда там развивается борьба и конкуренция жесткая, насколько мы можем понимать по концепции шоу, тут еще должна быть какая-то харизма.

Юлия Крыницкая:

Стержень должен быть обязательно. Ольга Бурлакова:

То есть победит сильнейшая из сильнейших, не просто самая красивая, милая добрая и просто хороший человек. Юлия Крыницкая:

У нас выйдет изначально пять серий реалити-шоу. В каждой девушки, представительницы разных профессий, соревнуются между собой. Воспитатели, социальные работники, повара. Их четыре девушки, они сами выбирают между собой, кто из них финалистка, то есть баллы за каждые конкурсы они выставляли друг другу. Мы решили, что так будет честнее, чтобы не было, что там кто-то кого-то засудил или симпатии съемочной группы. И затем из каждой серии у нас будет по одной финалистке. И затем эти пять финалисток сразятся в финале реалити-шоу, который состоится 26 октября в Falcon Club. И затем 11 ноября мы покажем эфир финала. Победительница получит, я считаю, очень даже достойный приз, это 10 тысяч белорусских рублей.

Юлия Самусенко, ведущая:

Я так понимаю, это женское реалити. Там точно были слезы, ведь женщины они какие – с тонкой душевной организацией. Нам ли этого не знать. Было все это? «У съемочной группы выступали слезы». О чем рассказывали девушки? Юлия Крыницкая:

Слезы были. Женщины очень эмоциональны, были и слезы радости, и слезы грусти. Я уже не хочу раскрывать все секреты, вы сами посмотрите. Так получилось, что когда нам изначально женщины прислали видеовизитки, основной упор мы делали на то, не боится ли она камеры, как она может раскрыться. Потому что бывает человек очень хороший, очень скромный, конечно, ему тяжеловато было бы на экране, поэтому изначально мы выбирали. На самом деле было очень много заявок. Но к тем девочкам, которых мы выбрали, съемочная группа канала ездила записывать видеовизитку. Так оказалось, что женщина с виду боевая, харизматичная, что-то добилась в своей профессии, но очень у многих непростая судьба. И когда они начинали рассказывать про себя, без преувеличения, у самих членов съемочной группы выступали слезы. У кого-то из девушек в свое время ребенок входил в топ самых больных детей Минска, у кого-то мама болела серьезно онкологией. Сама девушка – операционная сестра в Боровлянах. Они не все хотели делиться на камеру своими переживаниями. Как всегда, все держат в себе. Но мы даже где-то их уговаривали: расскажите, пожалуйста, потому что вы будете являться примером для других наших белорусок, которые тоже сталкиваются с непростыми жизненными обстоятельствами, но всегда есть вера в будущее и понимание, что любые жизненные обстоятельства, преграды преодолеть. Верить в себя. Я считаю, что это еще один мотивационный пример для остальных белорусок.

Ольга Бурлакова:

Это шоу получается и игровое, и социальное. Александр Стасевич, ведущий:

Раз люди разные, много эмоций, значит, есть какие-то юмористические моменты, смешные, курьезные. «Эмоции были разные». Как девушки реагировали на ведущего? Ольга Бурлакова:

Расскажите, нам очень интересно, как Саша наш дорогой взаимодействовал с таким количеством девушек, женщин. Мы знаем, что он это дело любит, но как в процессе съемок выстраивал с ними отношения? Юлия Крыницкая:

Наш Александр Меженный молодец. Он умеет находить подход к разным женщинам, он человек эмоциональный и отстаивал тоже свои определенные позиции и правила. И были двоякие отношения наших женщин к ведущему. Или неземная любовь, они прямо таяли, когда такой харизматичный мужчина встречал их на вокзале, провожал к машине. А с некоторыми даже случался конфликт. Смотрите шоу и увидите, эмоции были разные.