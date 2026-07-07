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Ельский район богат рукодельницами! Познакомились с местными мастерицами и посмотрели на шедевры

07 июля 2026 08:30
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Бескрайние леса, бассейн Припяти, неповторимый говор и богатые традиции. Сегодня отправляемся в этно-тур в Ельский район, рассказали в программе «Путевка BY». В Кочищанском центре культуры и досуга нас ожидает театрализованная экскурсия «Калi ласка ў нашу хату!»

Ельский район богат рукодельницами! Познакомились с местными мастерицами и посмотрели на шедевры-2

Три мастерицы под окном. Начнем со знакомства с местными рукодельницами. Галина Федоровна может сделать из белорусского золота все. От головных уборов, венков и украшений до кукол, корзинок, букетов и очаровательных бусликов. Соломка – это ее стихия. Природный материал напитан солнечной энергией и теплом мастерицы. Училась по книгам, первую шляпу сплела для мужа, а сегодня возглавляет Дубровский сельский клуб и воспитывает на кружках по соломке и бисеру новые таланты. 

Там знают все секреты банных традиций! Побывали на колоритной агроусадьбе в Ельском районе

Ельский район богат рукодельницами! Познакомились с местными мастерицами и посмотрели на шедевры-4

Галина Трошко, заведующий Дубровским сельским клубом, мастер по соломке:
Несколько шляп у меня ушло в Англию. Потом уже начала картузы. Я для себя сделала эксперимент, замачиваю в кипятке, туда соду пищевую, получается желтенькая, золотистая. Сшиваю все изделие леской. Можно сделать мастер-класс по соломке, веночки небольшие, бусы можно сделать.

Ельский район богат рукодельницами! Познакомились с местными мастерицами и посмотрели на шедевры-6

Эти яркие коврики навевают летние каникулы в деревне. Создавать полесский колорит Елену Грибовскую научила бабушка. От нее в наследство достался этот крючок. Прелесть в том, что это безотходное производство. Старую одежду разрезают на полосочки, сматывают в клубочки, сочетают по цветам и вуаля. За один вечерок в умелых руках рождается маленькое чудо. Радость в каждой петельке. Такой акцент зажжет любой интерьер.

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