Ельский район богат рукодельницами! Познакомились с местными мастерицами и посмотрели на шедевры

Бескрайние леса, бассейн Припяти, неповторимый говор и богатые традиции. Сегодня отправляемся в этно-тур в Ельский район, рассказали в программе «Путевка BY». В Кочищанском центре культуры и досуга нас ожидает театрализованная экскурсия «Калi ласка ў нашу хату!»

Три мастерицы под окном. Начнем со знакомства с местными рукодельницами. Галина Федоровна может сделать из белорусского золота все. От головных уборов, венков и украшений до кукол, корзинок, букетов и очаровательных бусликов. Соломка – это ее стихия. Природный материал напитан солнечной энергией и теплом мастерицы. Училась по книгам, первую шляпу сплела для мужа, а сегодня возглавляет Дубровский сельский клуб и воспитывает на кружках по соломке и бисеру новые таланты. Там знают все секреты банных традиций! Побывали на колоритной агроусадьбе в Ельском районе

Галина Трошко, заведующий Дубровским сельским клубом, мастер по соломке:

Несколько шляп у меня ушло в Англию. Потом уже начала картузы. Я для себя сделала эксперимент, замачиваю в кипятке, туда соду пищевую, получается желтенькая, золотистая. Сшиваю все изделие леской. Можно сделать мастер-класс по соломке, веночки небольшие, бусы можно сделать.