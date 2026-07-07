Там знают все секреты банных традиций! Побывали на колоритной агроусадьбе в Ельском районе

Какой дневник путешествий без агроусадьбы? Продолжаем писать лучший сценарий выходных и отправляемся в гости к интернациональной семье Луценко, рассказали в программе «Путевка BY».
Какой дневник путешествий без агроусадьбы? Продолжаем писать лучший сценарий выходных и отправляемся в гости к интернациональной семье Луценко, рассказали в программе «Путевка BY».
Татьяна – местная, из Ельского района, но судьба привела в Казахстан. Там встретила мужа, родились старшие дети, а потом потянуло на малую родину. В Беларуси появился младший сын, живут здесь душа в душу уже 27 лет.
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Андрей – профессиональный банщик. Татьяна – повар 4 разряда. Загородная история началась с бани. Супруги знают все о чудесах парения. Изначально приходили расслабиться друзья и близкие. Затем построили беседку, а потом и комфортный гостевой домик.
Андрей Луценко, хозяин агроусадьбы:
Пруд у нас для окунания, сами купаемся, гости купаются, кто-то рыбку захочет половить, карасиков каких-нибудь, раки есть.
Татьяна Луценко, хозяйка агроусадьбы:
Зимой обязательно делаем прорубь особенно на Крещение, окунаются гости после бани, контраст. Здесь у нас тоже зона отдыха, это лесной орех. Когда поют соловьи, тут такая атмосфера, посидеть и насладиться.
Андрей Луценко:
Меч короля Артура, вытащить может только достойный. Зона релакса у нас здесь, можно присесть и послушать звуки воды, насладиться тишиной, можно включить стихи какие-то хорошие. Немножко перезагрузиться.
Глоток дофамина. Провести ночь у костра, прогуляться босиком по росе и встретить рассвет под песни птиц. Это ли не счастье? Ландшафтный дизайн и уютные релакс-зоны согреют романтикой. А если вам захочется поколесить по полесским просторам. Рекомендуем побывать на лесном озере Асалода и попробовать чистейшую воду из местного родника. Продолжить путешествие можно в живописном Мозыре, а подсластить душу гостинцами конфетной фабрики в Наровле.
Подробности в видео.