Елочные базары начали свою работу в Минске: до 19.00 без выходных до 31 декабря

Новости Беларуси. До Нового года остается чуть больше недели. И в преддверии праздника в стране начинают открываться елочные базары. В Минске торговые площадки распахнули двери полчаса назад. Они будут работать до 7 вечера без выходных вплоть до 31 декабря.

Цена лесных красавиц в этом сезоне будет колебаться от 60 до 300 тысяч в зависимости от возраста и роста.

В любом случае покупка ели на новогоднем базаре обойдется значительно дешевле, чем самовольно срубленная в лесу. Такая инициатива может стоить нарушителю 9 миллионов рублей. Лесная охрана уже перешла на усиленный режим. А вдоль дорог выставлены более 300 контрольных постов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.