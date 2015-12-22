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Елочные базары начали свою работу в Минске: до 19.00 без выходных до 31 декабря

22 декабря 2015 07:16
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Новости Беларуси. До Нового года остается чуть больше недели. И в преддверии праздника в стране начинают открываться елочные базары. В Минске торговые площадки распахнули двери полчаса назад. Они будут работать до 7 вечера без выходных вплоть до 31 декабря.

Цена лесных красавиц в этом сезоне будет колебаться от 60 до 300 тысяч в зависимости от возраста и роста.

В любом случае покупка ели на новогоднем базаре обойдется значительно дешевле, чем самовольно срубленная в лесу. Такая инициатива может стоить нарушителю 9 миллионов рублей. Лесная охрана уже перешла на усиленный режим. А вдоль дорог выставлены более 300 контрольных постов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Новый год

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