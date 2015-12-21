На белорусско-литовской границе пресекли крупнейший канал нелегальной миграции

Новости Беларуси. Крупнейший канал нелегальной миграции пресекли на белорусско-литовской границе. Международная преступная группировка пыталась организовать переправку нелегалов из Москвы в страны Евросоюза. Любопытно, что в этой схеме участвовали и женщины. Правда, перед законом они ответят наравне с мужчинами. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ передает с границы.

Путешествие в поисках хорошей жизни для этих девятерых граждан Вьетнама неожиданно закончилось всего в нескольких километрах от заветной цели. Горе-туристы планировали перебраться через белорусско-литовскую границу нелегально. Но паспортный контроль им все же пришлось пройти. А поскольку визы ни у кого не оказалось, в ближайшие дни нарушителям придётся погостить в пограничном изоляторе.

Вместе с вьетнамцами пограничники задержали и их сопровождающих. Россияне, молдаванин и белорусы – всего 6 человек – оказались членами международной преступной группы. Они планировали организовать незаконный канал мигрантов. Действовали по плану, обязанности были распределены. Одни выступали разведчиками и ехали на автомобиле впереди, остальные на другой машине перевозили нелегалов.

Сергей Шумейко, пресс-секретарь Гродненской пограничной группы:

В отношении группы граждан, которые организовывали незаконную миграцию через государственную границу, возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы. В отношении граждан Вьетнама проводятся административные процессы.

Попытки найти брешь в белорусской границе в этом году совершали неоднократно. Правда, высокотехнологичное оснащение рубежей так никому обмануть и не удалось.

Юрий Карнелович, СТВ:

«Всевидящее око» в зоне ответственности пограничного поста «Привалка» полностью оправдывает своё название. Система видеонаблюдения смонтирована таким образом, что просматривается практически каждый метр государственной границы. Обзор камер – 360 градусов, все они снабжены датчиками движения. Кроме того, в ночное время суток при обнаружении потенциального нарушителя автоматически включается подсветка.

Александр Кузьмицкий, дежурный пограничного поста «Привалка» Гродненской пограничной группы:

Картинка в реальном времени приходит на монитор дежурному, который может рассмотреть, что происходит на конкретном участке государственной границы в данный момент.

А ещё многочисленные сейсмические датчики по периметру, настроенные на вес человека, и многочисленные приборы ночного видения. На «отлично» справляются со своей службой и привычные пограничные наряды.

Сергей Шумейко, пресс-секретарь Гродненской пограничной группы:

Всего на участке Гродненской пограничной группы в 2015 году было задержано около 80 нарушителей государственной границы. Подавляющее большинство – это выходцы из Афро-Азиатского региона. Кроме того, в отношении 9 граждан, которые занимались незаконной миграцией, возбуждались уголовные дела.

Правда, эти цифры, говорят пограничники, ещё несколько лет назад были значительно выше. Сегодня количество незаконных мигрантов на западном направлении существенно снизилось. Техническое оснащение границы не оставляет нарушителям никаких шансов.