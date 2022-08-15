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Минская область вышла в лидеры уборочной по намолоту

15 августа 2022 07:37
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Новости Беларуси. Аграрии Беларуси взяли курс на шестой миллион тонн по намолоту зерна. На это утро обработано почти 65 % посевных площадей при урожайности свыше 37 центнеров с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минская область вышла в лидеры уборочной по намолоту-1

Вес общереспубликанского каравая составляет 5 миллионов 221 тысяча тонн. Практически завершена уборка рапса. В 2022 году культура показала хороший урожай – вес уже превысил 750 тысяч тонн. Чтобы завершить жатву в максимально сжатые сроки, хлеборобы стараются держать темп. Со дня на день к числу регионов-миллионников присоединится Гродненский. Знаковый рубеж уже перешагнули в Брестской и Минской областях.

Минская область вышла в лидеры уборочной по намолоту-4

Кстати, столичный регион вышел в лидеры кампании по намолоту. А брестские аграрии завершают массовую жатву. Там осталось обработать порядка 10 % засеянных полей. В Витебской обработано 47 %, в Гомельской порядка 70, к 60 % приближается Могилевская. В целом урожайность зерновых в 2022 году выше. Увесистый колос позволит обеспечить продовольственную безопасность. Беларусь рассчитывает на 10 миллионов тонн зерна.

# Уборочная кампания # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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