Минская область вышла в лидеры уборочной по намолоту

Новости Беларуси. Аграрии Беларуси взяли курс на шестой миллион тонн по намолоту зерна. На это утро обработано почти 65 % посевных площадей при урожайности свыше 37 центнеров с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вес общереспубликанского каравая составляет 5 миллионов 221 тысяча тонн. Практически завершена уборка рапса. В 2022 году культура показала хороший урожай – вес уже превысил 750 тысяч тонн. Чтобы завершить жатву в максимально сжатые сроки, хлеборобы стараются держать темп. Со дня на день к числу регионов-миллионников присоединится Гродненский. Знаковый рубеж уже перешагнули в Брестской и Минской областях.