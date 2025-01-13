«Марафон единства» принимает Новополоцк

Масштабная общественно-культурная акция «Марафон единства» продолжает свой путь по регионам Беларуси. По просьбе жителей Новополоцка самый народный праздник расширил маршрут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабная общественно-культурная акция «Марафон единства» продолжает свой путь по регионам Беларуси. По просьбе жителей Новополоцка самый народный праздник расширил маршрут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот город, один из самых молодых в стране, стал значимым промышленным центром и флагманом белорусской нефтехимической отрасли. Программа «Марафона единства» в Новополоцке, обещают организаторы, будет уникальной и насыщенной.
Игорь Бурмистров, председатель Новополоцкого городского исполнительного комитета:
Мы приветствуем «Марафон единства» в нашем городе. Мы к нему готовились. Он будет проходить у нас на 16 площадках. Это и интересные выставки, и уникальные площадки у нас на предприятиях. Мастер-классы будут давать профессиональные артисты, музыканты. На площади Строителей будет проводиться акция «Моя страна».
Уже сегодня все желающие смогут посетить интерактивные выставки. На градообразующих предприятиях пройдут концерты в цехах и встречи с партнерами. А в расписании учащихся колледжей «НЕскучные НЕлекции». Ярким завершением «Марафона единства» в Новополоцке станет особенный праздничный концерт, подготовленный Президентским оркестром Беларуси.