«Марафон единства» принимает Новополоцк

Этот город, один из самых молодых в стране, стал значимым промышленным центром и флагманом белорусской нефтехимической отрасли. Программа «Марафона единства» в Новополоцке, обещают организаторы, будет уникальной и насыщенной.

Игорь Бурмистров, председатель Новополоцкого городского исполнительного комитета:

Мы приветствуем «Марафон единства» в нашем городе. Мы к нему готовились. Он будет проходить у нас на 16 площадках. Это и интересные выставки, и уникальные площадки у нас на предприятиях. Мастер-классы будут давать профессиональные артисты, музыканты. На площади Строителей будет проводиться акция «Моя страна».

Уже сегодня все желающие смогут посетить интерактивные выставки. На градообразующих предприятиях пройдут концерты в цехах и встречи с партнерами. А в расписании учащихся колледжей «НЕскучные НЕлекции». Ярким завершением «Марафона единства» в Новополоцке станет особенный праздничный концерт, подготовленный Президентским оркестром Беларуси.