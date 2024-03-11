Масленичная неделя началась 11 марта в Беларуси

Главным атрибутом и угощением в Масленицу являются разнообразные блины. Блюдо выбрано неслучайно: оно имело ритуальное значение, поскольку символизировало солнце, которое разгоралось все ярче и удлиняло дни. К слову, считалось, что чем больше блинов будет съедено, тем богаче будет урожай. Масленичная неделя делится на две части: узкую, когда бытовые дела еще не под запретом, и широкую – последние четыре дня положено отдыхать. Каждый день имеет свое название и традиции: в понедельник принято ходить в гости к сватам и делать чучело.

Как и в давние времена, этот праздник в нашей стране проходит ярко и весело. Во всех регионах организуют шумные гулянья. В Беловежской пуще, например, Масленицу отметят 16 марта. В программе традиционно вкусные угощения, конкурсы, выступления артистов, народные забавы, танцы и, конечно, сжигание чучела.