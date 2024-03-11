3920 юношей и девушек получат первые паспорта в торжественной обстановке

Получить главный в жизни документ из рук заслуженных деятелей страны. Акция «Мы – граждане Беларуси» стартует сегодня, 11 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта патриотическая инициатива зародилась в 2004 году благодаря БРСМ и стала доброй традицией. Вот уже 20 лет подряд в канун празднования Дня Конституции (а в 2024-м дата юбилейная) юным белорусам, достигшим 14-летия, вручают их первые в жизни паспорта. С 11 по 15 марта церемонии пройдут по всей стране, а начало патриотическому марафону положит мероприятие в Конституционном Суде.

Всего на эти дни запланировано без малого 200 таких торжественных вручений. Более 3 900 юношей и девушек, достигших успехов в учебе, спорте, общественной деятельности и творчестве, удостоятся чести получить «путевку во взрослую жизнь» от представителей законодательной и исполнительной власти, почетных людей, ветеранов войны и труда. Центральные мероприятия запланированы в ЦИК, Совете Республики и Палате представителей, Музее истории Великой Отечественной войны.