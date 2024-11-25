Елфимов: многие считают, что Бербок – следующий канцлер ФРГ. Их там что, на Западе, по трапам собирают?

Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. У западных политиков явно не заладилось с самолетными трапами! Ну просто какая-то взаимная нелюбовь у них. Антипатия между механической лестницей на колесиках и механическими говорящими головами Запада на ножках. Только у Байдена ножки гнущиеся, худые, а, скажем, у Бербок накаченные и прыгучие. И все равно, несмотря на визуальную разницу форм, эффект один и тот же – человек и машина вступают в борьбу друг с другом. И человек ее проигрывает. Так что впору говорить о взаимной ненависти трапов и западников.
Первопроходцем, пардон, первосверзившимся был, как известно, все тот же мистер Байден. Как только он ни падал! Он кувыркался, спускаясь с трапа. И поднимаясь по нему! Он проверял прочность трапа подбородком и пятой точкой. Пятой точкой он падал чаще, видимо, заботясь о фотогеничности лица, а вышло наоборот. Не его лицо привлекало зрителей. Миллиарды лайков (не подумайте чего плохого!) у пользователей интернета снискал именно его многострадальный зад, буквально стертый в сражениях. А также затылок, громким стуком пересчитывающий ступени!
Вадим Елфимов:
Есть такое выражение «кино и немцы». Байден, конечно, не этнический дойч, но в собирательном смысле он, несомненно, немец, то есть иностранец. А вот Анналена Бербок – настоящая немка, натуральная, без дураков… Впрочем, как сказать «без дураков»?
Дело в том, что она не понимает разницы между оборотом на 180 градусов и оборотом на 360. Для бывшей чемпионки по прыжкам на батуте это более чем странно! Как же она выполняла обязательные упражнения? И за что ей ставили высокие баллы судьи?
Ну, это они пусть у себя в Олимпийском комитете разбираются. У них там Бах (тоже немец) еще и не такие кульбиты выкидывает – настоящий оборотень. Что касается Анналены, то, поменяв батут на министерское кресло, она пошла по стопам Байдена и дошла до самолетного трапа! Все в том же интернете недавно появилось видео, в подлинности которого никто не сомневается. Нет, Анналена там не падает по ступенькам – спускается она по ним пока еще вполне уверенно. Весь вопрос в том, что она не знает, куда спускается!
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