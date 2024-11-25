Елфимов: многие считают, что Бербок – следующий канцлер ФРГ. Их там что, на Западе, по трапам собирают?

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. У западных политиков явно не заладилось с самолетными трапами! Ну просто какая-то взаимная нелюбовь у них. Антипатия между механической лестницей на колесиках и механическими говорящими головами Запада на ножках. Только у Байдена ножки гнущиеся, худые, а, скажем, у Бербок накаченные и прыгучие. И все равно, несмотря на визуальную разницу форм, эффект один и тот же – человек и машина вступают в борьбу друг с другом. И человек ее проигрывает. Так что впору говорить о взаимной ненависти трапов и западников.

Первопроходцем, пардон, первосверзившимся был, как известно, все тот же мистер Байден. Как только он ни падал! Он кувыркался, спускаясь с трапа. И поднимаясь по нему! Он проверял прочность трапа подбородком и пятой точкой. Пятой точкой он падал чаще, видимо, заботясь о фотогеничности лица, а вышло наоборот. Не его лицо привлекало зрителей. Миллиарды лайков (не подумайте чего плохого!) у пользователей интернета снискал именно его многострадальный зад, буквально стертый в сражениях. А также затылок, громким стуком пересчитывающий ступени!