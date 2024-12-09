9 декабря по стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололедицы

Синоптики и спасатели предупреждают о гололедице. 9 декабря по стране объявлен оранжевый уровень опасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным МЧС, среди возможных последствий – затруднение движения транспорта, рост вероятности ДТП, повышение риска травматизма. От поездок по городу на личном авто лучше воздержаться. Пешком передвигаться нужно без спешки и особенно осторожно. Коммунальные службы обрабатывают дороги специальными средствами, посыпают песком. Работники ГАИ особенно акцентируют внимание зимой на дистанции и правильной оценке качества дорожного покрытия.