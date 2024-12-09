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9 декабря по стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололедицы

09 декабря 2024 07:43
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Синоптики и спасатели предупреждают о гололедице. 9 декабря по стране объявлен оранжевый уровень опасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 декабря по стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололедицы-2

По данным МЧС, среди возможных последствий – затруднение движения транспорта, рост вероятности ДТП, повышение риска травматизма. От поездок по городу на личном авто лучше воздержаться. Пешком передвигаться нужно без спешки и особенно осторожно. Коммунальные службы обрабатывают дороги специальными средствами, посыпают песком. Работники ГАИ особенно акцентируют внимание зимой на дистанции и правильной оценке качества дорожного покрытия.

# Погода в Беларуси # Гололед

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