Беларусь впервые принимает участие в саммите глав государств БРИКС

Политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарная сфера. Беларусь впервые – после получения статуса государства-партнера при БРИКС – принимает участие в саммите глав государств объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По поручению Александра Лукашенко нашу страну представляет министр иностранных дел. Делегация во главе с Максимом Рыженковым работает в Рио-де-Жанейро. Программа визита предусматривает выступления руководителя МИД на расширенных заседаниях с участием лидеров БРИКС, а также двусторонние контакты с коллегами из стран объединения.

Особое внимание – тематике глобального сотрудничества в сферах здравоохранения, изменения климата, управления технологиями искусственного интеллекта. Это приоритеты бразильского председательства в организации. Ожидается обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки и перспективам участия Беларуси в инициативных форматах БРИКС на принципах равноправия, многосторонности и взаимного уважения. Сотрудничество в формате БРИКС – перспективное для нашей страны направление. Как подчеркивал Президент, Беларусь намерена стать полноправным членом организации.

Напомним, это межгосударственное объединение создано Россией, Китаем, Индией и Бразилией в 2006 году. Сейчас в БРИКС входят 10 стран, отношения между которыми строятся на принципах невмешательства, равенства, многополярности финансовых отношений и взаимной выгоды. По итогам 2024 года доля объединения в мировой экономике достигла рекордных 36,8 %, причем отрыв от «Большой семерки» оказался максимальным за все время.