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Кроссовки, ботинки и классические туфли. Посмотрите, какой большой выбор мужской обуви в магазинах «Марко»

16 сентября 2022 12:06
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Илья Касьянчик, видеоинженер:
Меня зовут Илья, и я работник медиасферы. Я монтирую сюжеты, которые будят вас по утрам. Сегодня я отправился в магазин «Марко». Это тот бренд, который любит вся наша телевизионная команда.

Мне на осень нужно несколько вариантов обуви – это спорт, casual-ботинки и, конечно же, классические туфли.

Кроссовки, ботинки и классические туфли. Посмотрите, какой большой выбор мужской обуви в магазинах «Марко»-1

Вот отличная модель. Это классические туфли из линейки «Премьер» – натуральная кода, интересные оттенки. Я обратил внимание на эти оксфорды. В них несквозная перфорация, отличный рисунок. Мне нравится. Думаю, вполне подойдет для особых случаев.

Кроссовки, ботинки и классические туфли. Посмотрите, какой большой выбор мужской обуви в магазинах «Марко»-4

Это casual-вариант. Монохромные ботинки и полуботинки. Мне нравится древесный оттенок, шнуровка. Здесь предусмотрен замок для удобства обувания.

Кроссовки, ботинки и классические туфли. Посмотрите, какой большой выбор мужской обуви в магазинах «Марко»-7

А это ботинки-челси – бесспорно, хит сезона. Очень удобно – они на резинке. Также подойдут для повседневной носки.

Кроссовки, ботинки и классические туфли. Посмотрите, какой большой выбор мужской обуви в магазинах «Марко»-10

Это ботинки в стиле милитари. Довольно красивый дизайн, который придаст вашему образу брутальности. Также здесь комфортные колодки, и я вижу глубокие протекторы, которые отлично подойдут при первых морозах, чтобы не дать вам упасть на улице.

Кроссовки, ботинки и классические туфли. Посмотрите, какой большой выбор мужской обуви в магазинах «Марко»-13

Мне понравилась эта модель за счет своей цветной подошвы, которая, мне кажется, будет очень красиво смотреться в образе.

Кроссовки, ботинки и классические туфли. Посмотрите, какой большой выбор мужской обуви в магазинах «Марко»-16

А еще у меня дома есть большая коллекция кроссовок. Я люблю их в повседневной носке, потому что они очень комфортные. В «Марко» вы можете приобрести разные виды кроссовок – комбинированные цвета, хаки, темно-синие. Что интересно, они на кедовой подошве и их удобно носить.

Кроссовки, ботинки и классические туфли. Посмотрите, какой большой выбор мужской обуви в магазинах «Марко»-19

Эта модель утепленная и довольно немаркая за счет оттенка. Отлично подойдет, когда начнутся холода.

Кроссовки, ботинки и классические туфли. Посмотрите, какой большой выбор мужской обуви в магазинах «Марко»-22

Еще мне понравились высокие кроссовки. Классный серый цвет. Комбо велюра и натуральной кожи, будет долго носиться.

Кроссовки, ботинки и классические туфли. Посмотрите, какой большой выбор мужской обуви в магазинах «Марко»-25

Гуляя по магазину, обратил внимание, что здесь представлены модели с большой полнотой. Вы можете присмотреть для своих родственников интересные варианты. Здесь большой размерный ряд, и вы можете найти модели вплоть до 46 размера.

Кроссовки, ботинки и классические туфли. Посмотрите, какой большой выбор мужской обуви в магазинах «Марко»-28

Это мой сегодняшний фаворит. Модель выглядит дорого. Довольно качественный спилок-велюр. Нравится яркая кедовая подошва. Очень выгодная покупка. Где же там касса?

Кроссовки, ботинки и классические туфли. Посмотрите, какой большой выбор мужской обуви в магазинах «Марко»-31

Я вдвойне доволен своей покупкой, потому что мне досталась скидка 20 %. Отправляйтесь в магазины «Марко». Коллекция демисезонной и осенней обуви на акции, ну а я пошел монтировать ролики.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Илья Касьянчик # Мария Кронда # Фотофакт

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