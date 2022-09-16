Кроссовки, ботинки и классические туфли. Посмотрите, какой большой выбор мужской обуви в магазинах «Марко»

Илья Касьянчик, видеоинженер:

Меня зовут Илья, и я работник медиасферы. Я монтирую сюжеты, которые будят вас по утрам. Сегодня я отправился в магазин «Марко». Это тот бренд, который любит вся наша телевизионная команда. Мне на осень нужно несколько вариантов обуви – это спорт, casual-ботинки и, конечно же, классические туфли.

Вот отличная модель. Это классические туфли из линейки «Премьер» – натуральная кода, интересные оттенки. Я обратил внимание на эти оксфорды. В них несквозная перфорация, отличный рисунок. Мне нравится. Думаю, вполне подойдет для особых случаев.

Это casual-вариант. Монохромные ботинки и полуботинки. Мне нравится древесный оттенок, шнуровка. Здесь предусмотрен замок для удобства обувания.

А это ботинки-челси – бесспорно, хит сезона. Очень удобно – они на резинке. Также подойдут для повседневной носки.

Это ботинки в стиле милитари. Довольно красивый дизайн, который придаст вашему образу брутальности. Также здесь комфортные колодки, и я вижу глубокие протекторы, которые отлично подойдут при первых морозах, чтобы не дать вам упасть на улице.

Мне понравилась эта модель за счет своей цветной подошвы, которая, мне кажется, будет очень красиво смотреться в образе.

А еще у меня дома есть большая коллекция кроссовок. Я люблю их в повседневной носке, потому что они очень комфортные. В «Марко» вы можете приобрести разные виды кроссовок – комбинированные цвета, хаки, темно-синие. Что интересно, они на кедовой подошве и их удобно носить.

Эта модель утепленная и довольно немаркая за счет оттенка. Отлично подойдет, когда начнутся холода.

Еще мне понравились высокие кроссовки. Классный серый цвет. Комбо велюра и натуральной кожи, будет долго носиться.

Гуляя по магазину, обратил внимание, что здесь представлены модели с большой полнотой. Вы можете присмотреть для своих родственников интересные варианты. Здесь большой размерный ряд, и вы можете найти модели вплоть до 46 размера.

Это мой сегодняшний фаворит. Модель выглядит дорого. Довольно качественный спилок-велюр. Нравится яркая кедовая подошва. Очень выгодная покупка. Где же там касса?