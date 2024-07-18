Прямой эфир

Минский зоопарк пополнился новыми питомцами – в их числе тигрёнок Симба

18 июля 2024 07:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минский зоопарк пополняется новыми питомцами. Свет увидели шесть белых совят, столько же родилось козлят, отелилась джерсейская корова, а из далекого Хабаровска сюда доставлен тигренок, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский зоопарк пополнился новыми питомцами – в их числе тигрёнок Симба-1

Совята уже самостоятельно питаются. В скором времени их расселят по вольерам или передадут в другие питомники. Ну а тигренок Симба – теперь главная гордость зоопарка.

Минский зоопарк пополнился новыми питомцами – в их числе тигрёнок Симба-4

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
Тигренок появился у нас 13 июня, история у него довольно трагичная. В ноябре прошлого года его подобрали возле дороги в Хабаровском крае. У него были сломаны передние и задние лапы, предположительно его сбила машина. Неравнодушный человек его подобрал, и он оказался в центре по спасению амурских тигров. Его вылечили, адаптировали.

Период активности животного фиксируется на рассвете и с наступлением темноты. Поэтому шанс понаблюдать за ним в вольере пока невелик.

# Зоопарк # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Минприроды Беларуси и «Росатом» разрабатывают проект по переработке пестицидов
18 июля 2024 07:08

Минприроды Беларуси и «Росатом» разрабатывают проект по переработке пестицидов

В Беларуси разрешили продавать БАДы, ветпрепараты и пиротехнику онлайн
18 июля 2024 06:50

В Беларуси разрешили продавать БАДы, ветпрепараты и пиротехнику онлайн

Поручения Президента по ликвидации последствий стихии выполняются
18 июля 2024 06:32

Поручения Президента по ликвидации последствий стихии выполняются