Минский зоопарк пополнился новыми питомцами – в их числе тигрёнок Симба

Минский зоопарк пополняется новыми питомцами. Свет увидели шесть белых совят, столько же родилось козлят, отелилась джерсейская корова, а из далекого Хабаровска сюда доставлен тигренок, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совята уже самостоятельно питаются. В скором времени их расселят по вольерам или передадут в другие питомники. Ну а тигренок Симба – теперь главная гордость зоопарка.

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Тигренок появился у нас 13 июня, история у него довольно трагичная. В ноябре прошлого года его подобрали возле дороги в Хабаровском крае. У него были сломаны передние и задние лапы, предположительно его сбила машина. Неравнодушный человек его подобрал, и он оказался в центре по спасению амурских тигров. Его вылечили, адаптировали.

Период активности животного фиксируется на рассвете и с наступлением темноты. Поэтому шанс понаблюдать за ним в вольере пока невелик.