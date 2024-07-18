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Минприроды Беларуси и «Росатом» разрабатывают проект по переработке пестицидов

18 июля 2024 07:08
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Технологии, позволяющие ликвидировать хранилища опасных отходов, вместе создают Беларусь и Россия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перспективы обсудили на совместном заседании рабочей группы Минприроды и госкорпорации «Росатом». Речь идет о четырех десятках проектов в неядерной сфере. Большинство касаются охраны окружающей среды.

Минприроды Беларуси и «Росатом» разрабатывают проект по переработке пестицидов-1

Александр Корбут, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
При разработке и извлечении пестицидов мы предполагаем, что мы их не только извлечем, мы их экологически на сегодня будем извлекать в Республике Беларусь, уже есть опыт такой, мы ликвидировали Слонимское захоронение. Рекультивация любого захоронения должна проходить с учетом как экологических требований, так и экономических.

Минприроды Беларуси и «Росатом» разрабатывают проект по переработке пестицидов-4

Андрей Никипелов, заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом»:
У нас примерно похожие проблемы с точки зрения ликвидации накопленного вреда и переработки и в России, и в Беларуси. Поэтому мы с коллегами в части экологического направления нашей комплексной программы обсуждаем, как именно можем быть друг другу полезны. У нас будет большое количество инфраструктуры по переработке. У коллег есть в ней потребность, и мы ее понимаем.

Минприроды Беларуси и «Росатом» разрабатывают проект по переработке пестицидов-7

Чтобы обеспечить технологический суверенитет и независимость от западных образцов, в Союзном государстве разрабатывают собственные технологии. Экологические проекты включают проведение совместных научных исследований.

# Союзное государство # общество # Александр Корбут

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