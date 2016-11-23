Электронный рецепт: теперь лекарства можно покупать с пластиковой картой из поликлиники

Новости Беларуси. Получить электронный рецепт и пластиковую карту для медицинского обслуживания теперь можно во всех столичные поликлиниках.

Выдают такие карты в регистратуре поликлиники по месту обслуживания.

Для ее получения при себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, если речь идет о детях, а также подписать форму согласия пациента.

Карта является собственностью поликлиники и передается пациенту на безвозмездной основе.

Во всех учреждениях здравоохранения ведется плановая работа, которая касается технической стороны внедрения электронных новшеств, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Планируется, что полная информатизация поликлиник и аптек будет завершена к 2020 году.

Светлана Шилко, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «36 городская поликлиника»:

По электронной карте уже можно получать рецепты в аптечной сети.

Для этого нужно обратиться к доктору, чтобы он дал свои рекомендации. Он делает соответствующую запись, и назначение автоматически появляются на электронной карте. Пациент с ней обращается в аптеку и получает лекарства. В обороте присутствует и бумажный рецепт, который пока еще необходимо предоставлять в аптечной сети.