Электронный рецепт: теперь лекарства можно покупать с пластиковой картой из поликлиники

Новости Беларуси. Получить электронный рецепт и пластиковую карту для медицинского обслуживания теперь можно во всех столичные поликлиниках.
Выдают такие карты в регистратуре поликлиники по месту обслуживания.
Для ее получения при себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, если речь идет о детях, а также подписать форму согласия пациента.
Карта является собственностью поликлиники и передается пациенту на безвозмездной основе.
Во всех учреждениях здравоохранения ведется плановая работа, которая касается технической стороны внедрения электронных новшеств, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Планируется, что полная информатизация поликлиник и аптек будет завершена к 2020 году.
Светлана Шилко, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «36 городская поликлиника»:
По электронной карте уже можно получать рецепты в аптечной сети.
Для этого нужно обратиться к доктору, чтобы он дал свои рекомендации. Он делает соответствующую запись, и назначение автоматически появляются на электронной карте. Пациент с ней обращается в аптеку и получает лекарства. В обороте присутствует и бумажный рецепт, который пока еще необходимо предоставлять в аптечной сети.