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«Даже не так холодно, как мы ожидали»: за кулисами шоу Джеки Чана «Dragon Kong» в Минске

23 ноября 2016 19:25
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Новости Беларуси. Сложнейшие трюки в исполнении мастеров кунг-фу.

Всемирно-известное шоу Джеки Чана 23 ноября в Минске.

Театр «Дракон», созданный кинозвездой, в рамках мирового турне привез свою программу и в Беларусь.  В шоу сочетаются элементы акробатики, хореографии и боевого искусства. В общем то, за что китайские боевики полюбились миллионам поклонников. По максимуму задействуют и современные технические возможности сцены.

Особого райдера у китайских звезд нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но, как отметили организаторы, накануне концерта артисты выпили десятки литров белорусского молока.

Янг О, артист (Китай):
Мы впервые приехали в Беларусь. Отличные впечатления. Даже не так холодно, как мы ожидали. Нам здесь очень нравится. Рады представлять в Беларуси наше шоу от имени Джеки Чана. Это большая честь для нас – представлять свое искусство. Мы надеемся, что выступление понравится зрителям.

Мы пока не успели посмотреть город, но завтра у нас будет свободное время. И мы уже запланировали экскурсии, чтобы познакомиться с вашей страной.

# Звезды # общество # Янг О # Фотофакт

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