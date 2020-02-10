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«Минсктранс» о 15 секундах на оплату проезда: «Идея была подсказана пассажирами»

10 февраля 2020 12:47
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Об общественном транспорте Минска говорили в программе «Большой город»

Самая резонансная тема – это блокировка валидаторов через буквально 15 секунд после того, как отправляется транспорт с остановки. Буря эмоций в Интернете.

Елена Романова, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:
Совсем не так всё на самом деле, как было преподнесено в Интернете. Потому что мы просто хотели напомнить пассажирам о том, что нужно максимально близко к началу поездки оплатить. Мы понимаем, что 5-10-15 секунд – это короткое время и, скажем, такая идея была подсказана пассажирами, те, которые оплачивают проезд и пытаются бороться с безбилетниками.

Поэтому перед тем, как внедрять такое новшество, решили, скажем, апробировать общественное мнение, посмотреть, как отреагируют граждане. Услышали своих пассажиров, понимаем, что не стоит, поэтому решили отказаться от этого.

«Минсктранс» о 15 секундах на оплату проезда: «Идея была подсказана пассажирами»-1

# Общественный транспорт # общество # Елена Романова

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