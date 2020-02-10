Пункт оцифровки военных писем и фото откроют в Гродно 10 февраля

Новости Беларуси. В Гродно 10 февраля начинает работу пункт оцифровки военных писем и фото, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Каждый день горожане могут прийти со своим рассказом. Это может быть история фронтовой дружбы, любви, верности или человеческого героизма. А принесенные фото получат «вечную» жизнь благодаря современным технологиям.