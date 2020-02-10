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Пункт оцифровки военных писем и фото откроют в Гродно 10 февраля

10 февраля 2020 10:07
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Новости Беларуси. В Гродно 10 февраля начинает работу пункт оцифровки военных писем и фото, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Пункт оцифровки военных писем и фото откроют в Гродно 10 февраля -1

Каждый день горожане могут прийти со своим рассказом. Это может быть история фронтовой дружбы, любви, верности или человеческого героизма. А принесенные фото получат «вечную» жизнь благодаря современным технологиям.

Пункт оцифровки военных писем и фото откроют в Гродно 10 февраля -4

Кстати, активисты сделают это абсолютно бесплатно. Социальный проект приурочили к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной.

Пункт оцифровки военных писем и фото откроют в Гродно 10 февраля -7

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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