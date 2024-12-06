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Главную районную ёлку начали устанавливать на центральной площади в Несвиже

06 декабря 2024 14:25
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Атмосфера праздника уже ощущается в Несвиже. Все внимание сейчас главной новогодней красавице. Елка будет украшать центральную площадь у городской ратуши, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Главную районную ёлку начали устанавливать на центральной площади в Несвиже-2

Сейчас устанавливают каркасные конструкции. Главный символ Нового года будет высотой почти 30 метров. Для украшения ели понадобится более 80 игрушек и 500-метровая гирлянда. Также будет использовано свыше тысячи еловых лапок. В Несвиже установят два новогодних дерева. Еще одна елка уже радует жителей. Она «выросла» у районного центра культуры. 

Главную районную ёлку начали устанавливать на центральной площади в Несвиже-4

Сергей Гордийко, заместитель директора по идеологической работе Несвижского ЖКХ:
Уже установлена елка на детской игровой площадке возле районного центра культуры. Она высотой 16 метров, идет украшение гирляндами и игрушками.

Юлия Конищева, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Несвижского райисполкома:
В Несвиже проходит конкурс на лучшее новогоднее оформление зданий учреждений, предприятий. И в том числе индивидуальные домовладельцы также принимают в нем участие. 

В Несвиже появились и другие праздничные объекты. На улице Советской деревья украсили иллюминацией. А на берегу Бернардинского пруда рядом с Несвижским замком установили 10 световых елок с верандами. 

# Юлия Конищева # Новый год

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