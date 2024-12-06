«Ребёнок должен начать ходить в возрасте до 16 месяцев». Как распознать задержку моторного развития у детей?

Задержка моторного развития у детей – серьезная проблема, которая может влиять на их способность справляться с повседневными задачами. Моторное развитие включает развитие мелкой и крупной моторики, координацию движений и баланс, которые и позволяют детям уверенно передвигаться и играть.
Екатерина Адамович, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:
Приводить к задержке моторного развития могут нарушения нормального течения беременности, проявление гестоза, угроза прерывания беременности, перенесенные мамой инфекционные и соматические заболевания, а также вредные привычки мамы. Также приводит к задержке моторного развития патологическое течение родов, различные осложнения родов, преждевременные роды, родовая травма, ИВЛ, различные инфекции, пороки развития и опухоли головного и спинного мозга, наследственные генетические заболевания.
Запаздывание или недостаточное развитие двигательных функций у детей первого года жизни называют задержкой моторного развития. Важно понимать, что каждый ребенок уникален и развивается в собственном темпе. Однако есть диапазон возраста, в рамках которого ребенок должен овладеть определенными двигательными навыками.
Екатерина Адамович:
Нормой является, если ребенок в один месяц, лежа на животе, пытается удерживать головку. Уже в три месяца малыш, лежа на животе, уверенно удерживает головку, также уверенно ее удерживает в руках у родителей. В 4-5 месяцев малыш самостоятельно начинает переворачиваться со спины на живот, сам берет игрушку. При нормальном развитии в возрасте 5-7 месяцев ребенок переворачивается с живота на спину. Начинает становиться на четвереньки, раскачиваться, а затем и ползать, вначале назад, а затем вперед. В возрасте 8-10 месяцев обычно малыш встает у опоры, переступает, держась за опору. Есть дети, которые начинают ходить в возрасте до года. Есть те, кто идет после года. И те, и те укладываются в норму. Главное, ребенок должен начать ходить самостоятельно до достижения им 16 месяцев.
Не нужно сравнивать своего ребенка с другими и ставить диагноз, учитывая только небольшую разницу во времени появления двигательных навыков. Однако, если вы видите признаки возможной задержки у вашего ребенка, не откладывайте визит к врачу.
Екатерина Адамович:
Когда же нужен осмотр врача-невролога? Обязательно однократно в первые три месяца жизни и далее по показаниям. Осмотр невролога нужен, если ребенок утрачивает ранее приобретенные двигательные навыки. Если не формируются новые двигательные навыки, ребенок как бы останавливается в развитии, если малышу уже исполнилось 16 месяцев, а он не начал ходить самостоятельно.
На приеме врач выяснит жалобы родителей, уточнит, как протекала беременность и роды. Также специалист проведет неврологические осмотры ребенка. При выявлении задержки моторного развития в обязательном порядке будут назначены такие исследования, как нейросонография и допплерометрия.
Екатерина Адамович:
При выявлении задержки моторного развития врач-специалист назначит лечение, которое улучшит функцию опорно-двигательного аппарата. Задержка моторного развития – это комплексная проблема, требующая комплексного подхода. Используются методики реабилитации, направленные на нормализацию мышечного тонуса, улучшение двигательных навыков и психического состояния ребенка. Широко используется лечебный массаж, лечебная физкультура. По показаниям проводится физиотерапевтическое лечение. В ряде случаев назначается лекарственная терапия.
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