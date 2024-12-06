«Ребёнок должен начать ходить в возрасте до 16 месяцев». Как распознать задержку моторного развития у детей?

Задержка моторного развития у детей – серьезная проблема, которая может влиять на их способность справляться с повседневными задачами. Моторное развитие включает развитие мелкой и крупной моторики, координацию движений и баланс, которые и позволяют детям уверенно передвигаться и играть.

Екатерина Адамович, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:

Приводить к задержке моторного развития могут нарушения нормального течения беременности, проявление гестоза, угроза прерывания беременности, перенесенные мамой инфекционные и соматические заболевания, а также вредные привычки мамы. Также приводит к задержке моторного развития патологическое течение родов, различные осложнения родов, преждевременные роды, родовая травма, ИВЛ, различные инфекции, пороки развития и опухоли головного и спинного мозга, наследственные генетические заболевания.

Запаздывание или недостаточное развитие двигательных функций у детей первого года жизни называют задержкой моторного развития. Важно понимать, что каждый ребенок уникален и развивается в собственном темпе. Однако есть диапазон возраста, в рамках которого ребенок должен овладеть определенными двигательными навыками.

Екатерина Адамович:

Нормой является, если ребенок в один месяц, лежа на животе, пытается удерживать головку. Уже в три месяца малыш, лежа на животе, уверенно удерживает головку, также уверенно ее удерживает в руках у родителей. В 4-5 месяцев малыш самостоятельно начинает переворачиваться со спины на живот, сам берет игрушку. При нормальном развитии в возрасте 5-7 месяцев ребенок переворачивается с живота на спину. Начинает становиться на четвереньки, раскачиваться, а затем и ползать, вначале назад, а затем вперед. В возрасте 8-10 месяцев обычно малыш встает у опоры, переступает, держась за опору. Есть дети, которые начинают ходить в возрасте до года. Есть те, кто идет после года. И те, и те укладываются в норму. Главное, ребенок должен начать ходить самостоятельно до достижения им 16 месяцев.