Электронные рецепты: автоматизированной системой уже оснастили 12 минских поликлиник

Новости Беларуси. Белорусские медики переходят на оформление рецептов в электронном виде. Бумажных предшественников заменят именные пластиковые карты, на которых и будет указана вся информация о назначенных пациенту препаратах. Как отмечают эксперты, нововведение сократит время пребывания у врача в разы, а, следовательно, и очереди. О подобных новациях в белорусском здравоохранении накануне во время Послания народу и Парламенту говорил Президент.

Ольга Есманчик, главный врач УЗ «39-я городская клиническая поликлиника»:

Выбираем специальность, и здесь сразу есть фамилии врачей, которые ведут прием.

Такое самообслуживание сэкономит вам около получаса ожидания. Очереди в регистратуру для пациентов 39-й столичной поликлиники остались разве что в воспоминаниях. А электронное табло в холле и вовсе показывает реальное положение дел.

Ольга Есманчик, главный врач УЗ «39-я городская клиническая поликлиника»:

Это расписание всех врачей-специалистов, всех служб, которые работают в учреждении. Абсолютно оперативно меняются.

Электронный рецепт – еще одна новинка. Бумажный предшественник здесь заменяет именная пластиковая карта. Проект уже реализован в 12 минских поликлиниках. Но пока он пилотный. Поэтому пациенту предоставляют рецепт в двух экземплярах – письменном и электронном.

Дмитрий Хилимон, врач-уролог УЗ «39-я городская клиническая поликлиника»:

Посмотрев историю в компьютере, намного сокращается время осмотра пациента, время беседы с пациентом, сбора анализов.

От такой компьютеризации выигрывают не только врачи. Пациенты не сидят часами под дверями кабинетов. Прием проходит в назначенное время, разве что с минимальной погрешностью. Что уж тут говорить, если даже знаменитое «мне только спросить» – и то в порядке электронной очередности.

Ольга Шарапова, пациент:

Если раньше заказывала, допустим, талон на два часа, то попадала к врачу, наверное, в шесть. А сейчас, если заказываю талончик на два часа, то попадаю в минут 20.

Александр Каложкин, пациент:

Очередь проходит быстро, мест хватает где посидеть. Все вызывается по талонам.

Михаил Кукель, пациент:

Электронная очередь – хорошо: шел, нажал, взял талон. Очередей нет никаких.

Оснастить такой автоматизированной системой все поликлиники страны планируют уже к 2020 году. Специалисты подтверждают: проект себя хорошо зарекомендовал.

Семен Поляков, заведующий отделом Республиканского научно-практического центра медицинских технологий:

Система компьютеризации, как показала практика, очень сильно способствует избавлению от очередей. Может, не во всех местах, но в регистратуре очередей стало намного меньше, потому что появилось много разных способов для того, чтобы записаться на прием к врачу.

Вопрос очередей поднимал и Президент в своем обращении к белорусскому народу и Национальному собранию. Идти в ногу со временем – это необходимость, чтобы уровень здравоохранения в Беларуси по-прежнему занимал свое место в мировом топе по качеству оказания медицинских услуг.

А пока минчане еще только пробуют эту систему. И относятся к ней с опаской, впрочем, как и ко всему новому. Но результат не остается незамеченным даже для самых осторожных. Очередей к врачам нет – и это факт. А вот в справочную за разъяснениями пока как раз-таки есть – с десяток человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.