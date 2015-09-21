Электронные дневники, карта учащегося и интерактивные уроки. Как современные технологии входят в образование Беларуси

В 2013 году сразу несколько учреждений общего среднего образования приняли участие в проекте «Электронная школа». Эксперимент удался. Сейчас новинкой пользуются 12 столичных школ и гимназий. В 2015 году проект планирует расширить свои границы. Осваивать его будут сразу в нескольких крупных регионах. А к 2017 году «Электронную школу» откроют во всей стране.

Так, согласно проекту, бумажные версии дневников и журналов заменяют электронные. В два клика учитель может выставить оценки или отметить отсутствующих, а также оставить замечание возле балла, написать домашнее задание или комментарий к уроку.

Все электронные возможности образовательного процесса одними из первых оценили учителя 40-ой столичной гимназии. Признаются, поначалу было сложно, однако со временем бумажная версия журнала уже кажется устаревшей и неудобной.

Инна Казакова, учитель русского языка и литературы ГУО «Гимназия № 40 г. Минска»:

Учитель может выставлять отметки вне зависимости от того, подает ему учащийся дневник или нет. И родители всегда смогут увидеть как положительные, так и не очень хорошие отметки своего ученика. Но это даже с той целью, чтобы они не наругали, а чтобы подтянули и устранили пробелы в его знаниях, потому что около каждой отметки, особенно не очень хорошей, учитель может оставить комментарий.

Здесь же можно оставить свою подпись или пообщаться с учителями. А ученики отмечают еще и возможность комментировать фотографии класса и общаться в сети с товарищами.

Ученики:

Мне нравится в электронном дневнике то, что больше не надо заполнять обычный дневник. А так ты можешь в любой момент открыть сайт гимназии № 40 и посмотреть свое домашнее задание. Также там есть услуга, чтобы пообщаться.

Мне очень нравится электронный дневник тем, что у нас появились новые предметы, я многих учителей по именам не знаю, и могу в любое время войти в электронный дневник и посмотреть их имена.

В электронном дневнике, я думаю, больше положительного. В любой момент, если ты забыл правило, учитель знает, что оно сложное, может выложить его по ссылке. Скачал, можешь скопировать. Это тебе в помощь.

«Электронная школа» дает возможность составить таблицу успеваемости по каждому ученику и посмотреть, какие пробелы в знаниях есть у ребенка.

Кроме того, проект «Электронная школа» предусматривает пользование картой учащегося. С одной стороны, это обычная банковская карточка, а с другой – пластиковый пропуск в школу. Такую новинку еще в начале проекта опробовали в 51-й столичной школе.

Галина Черник, директор ГУО «СШ № 51 г. Минска»:

Все учащиеся нашей школы обладают вот такой картой учащегося. С одной стороны, это идентификационная карта, где есть фотография ребенка, фамилия, имя, дата рождения, принадлежность к учреждению образования. С другой стороны, это обычная пластиковая карточка. И при условии, если родители зачисляют на нее деньги, наши дети могут оплачивать буфетную продукцию в нашей столовой, могут оплачивать в любой точке Республики Беларусь любую продукцию.

Это пропуск в школу, благодаря которому родители могут отследить, во сколько ребенок пришел и ушел с учебы. Также такая пропускная система исключает проход в школу посторонних лиц.

Картой учащегося можно рассчитываться в школьной столовой или буфете, получать книжки в библиотеке или заниматься в компьютерном классе. Кроме того, это еще и проездной документ в общественном транспорте.

Новые технологии уверенно входят в школьную жизнь. Еще одно подтверждение находим в Минском городском институте развития образования. Здесь следят не только за улучшением высокотехнологической образовательной среды, но и помогают учителям осваивать электронные ресурсы и знакомят с учебными новинками.

Например, вот в этой лаборатории демонстрируют учителям, как преподавание физики, химии или биологии может стать интереснее с помощью новых IT-технологий.

Александр Зык, начальник естественно-математических и технических дисциплин ГУО «Минский городской институт развития образования»:

К примеру, всем хорошо известно, что мобильные телефоны являются источниками электромагнитного излучения. А такой датчик, как датчик магнитной индукции, сможет легко измерить величину магнитного поля. Мы можем, например, легко измерить магнитное поле земли, а затем, поднеся к мобильному телефону, замерить, насколько велико электромагнитное излучение, особенно во время звонка. На графике – во сколько раз магнитное поле, излучаемое мобильным телефоном, сильнее, чем магнитное поле земли. Но стоит отнести чуть подальше от уха мобильный телефон и датчик от него, как мы видим, что магнитное поле возвращается к прежнему значению, характерному для магнитного поля земли.

Совсем недавно здесь открыли новую лабораторию робототехники. Теперь столичные педагоги смогут не только узнать о достижениях в кибернетике, но и освоить основы робототехники. В лаборатории утверждают, что даже самые маленькие школьники могут самостоятельно конструировать и программировать роботов.

Татьяна Дыбовская, руководитель лаборатории робототехники ГУО «Минский городской институт развития образования»:

В процессе работы с технологиями робототехники учащиеся познают и совершенствуют свои знания в таких предметах, как физика, математика, информатика, а также не остаются в стороне и гуманитарные предметы.

Повышать компьютерную грамотность педагогов и знакомить их с техническими новинками будут и в новом научно-образовательном центре Белорусского государственного университета радиоэлектроники и информатики.

Павел Лис, заместитель проректора по научной работе БГУИР:

Попробуем внедрить некоторые инновационные методы образовательного контента. Например, это интерактивные уроки. Когда с интерактивной панели идет управление планшетами, находящимися в классе, и, соответственно, с планшетов идет управление самой панелью. То есть весь класс, включая педагога, работает в единой среде.

Словом, технологии движутся вперед, а столичные школы уверено следуют за ними, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.