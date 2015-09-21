Курганы в Минске: что они скрывают и где находится самый высокий в городе

Для туристов такие подгорки ничем не примечательны, да и местные жители проходят мимо них каждый день и даже не подозревают, что под ногами – кладбище, только языческое.

В микрорайоне Юго-Запад на проспекте газеты «Звязда», напротив дома № 32 корпус 1, сохранился курган времен Киевской Руси.

4 м высотой и 20 м диаметром. Еще археологи Института истории Академии наук БССР установили здесь охранную зону. Это один из курганных могильников дреговичей X-XI веков. Обследован он был в 1978 и 1980 годах, когда начали застраивать район. На раскопках исторического памятника были обнаружены керамика, нож, остатки деревянного ведра, височное кольцо, бусы. Это свидетельствует о том, что уже в далекие времена здесь было поселение.

Алесь Спицын, биолог, краевед:

Гэта курган, які адносіцца, хутчэй за ўсё, да перыяда скандынаўскага ўплыву на Беларусі, варажскага перыяду. Гэты курган па сваіх памерах вельмі вялікі і знаходіцца на пагорку, што дазваляе нам выказаць гіпотэзу, што гэта ваярскае пахаванне. Менавіта нейкага праслаўленнага ваяра тут пахавалі, можа, некалькі ваяроў, можа, тут група магіл знаходзіцца.

Сегодня этот курган считается памятником, он охраняется государством, но, тем не менее, здесь можно гулять, а зимой местные дети катаются с кургана на санках. С подгорка открывается неплохой вид на неспешную жизнь спального микрорайона.

Курганов сохранилось мало, время стерло их с карты города.

В начале XX века только на территории современного жилого района Малиновка их насчитывалось более 70, а сейчас – единицы.

Алесь Спицын, биолог, краевед:

Гэтыя курганы, канешне, прыцягвалі ўвагу не толькі навукоўцаў у наш час, але і ў нашых продкаў, якія жылі не ў курганны, так будзем мовіць, час, у XVIII-XIX стагоддзях. І яны называлі іх валатоўкамі, таму што існавала легенда, што ў гэтых курганах пахаваны волаты – старажытныя веліканы, агромністыя людзі, якія быццам насялялі нашую зямлю да нас.

Неподалеку, на проспекте Любимова, находится второй курган того же ряда исторического могильника. Возвышенность со всех сторон окружают жилые дома, рядом находится детская площадка, оттого оценить статус кургана сложно. На самом деле это одно из самых высоких мест в городе, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Алесь Спицын, биолог, краевед:

Тут вельмі добра відаць, што яго размывае. Таму ён перыядычна мае патрэбу ў рэстаўрацыі, яго трэба падсыпаць, калі мы хочам, каб ён захаваў такі свой першапачатковы выгляд. Яшчэ цікавае можна сказаць, што, напэўна, другая ці трэцяя па вышыні кропка ў Мінску, таму што тут недалёка знаходзіцца гара Планерная, якая з’яўляецца проста самай высокай кропкай на тэрыторыі Мінска.

Территория этого микрорайона – окрестности старого Минска. Того, который был еще до битвы на Немиге.

На месте современной деревни Городище, где сохранилась легендарная река Менка, были найдены древние поселения X века.

При археологических раскопках обнаружены обломки лепных глиняных горшков, мисок, кубков, различные украшения, предметы труда, оружие. Выявлены жилищные и хозяйственные постройки.

Алесь Спицын, биолог, краевед:

Тут можна назіраць шмат магільнікаў не толькі ваярскіх, але і простых грамаднікаў. І адзін знаходзіцца каля вытокаў Лошыцы, другі – на станцыі метро «Петроўшчына». Прынамсі, нейкія парэшткі ад яго засталіся, але гэтыя курганы самыя вялікія.

Обратите внимание на таинственные памятники старины – столичные курганы.