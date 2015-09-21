Фотограф Дмитрий Русак – о Минске, его истории, творчестве и секретах успеха

Его детство – Минск 70-80-х: дворовые игры в войнушку и индейцев, футбол и хоккей в родном районе Чижовка, или, как любят называть его местные, Чикаго. Уже в пятом классе у мальчишки появился фотоаппарат «Смена». Тогда 36 кадров казались бесконечными. Снимал много и проявлял пленку при красном фонаре. Постепенно юный фотограф Дима Русак учился смотреть на жизнь через объектив фотокамеры под другим ракурсом.

Дмитрий Русак, фотограф:

Здорово было, только школа напрягала: каждый день ходить, уроки делать. Завидовал взрослым, которые приходят с работы и им не надо делать уроки. Очень любил ВДНХ: там всякие «БелАЗы» стояли, комбайны, все такое громадное, красивое. Это был просто праздник. ВДНХ – это было нечто.

Интернациональная, Раковская, Революционная. Бродить по этим старым улочкам Минска и находить особенное в деталях Дмитрий может бесконечно. Здесь есть особый дух жизни прошлого века, а вот постсоветская архитектура кажется холодной. Он признается, что словно отправляется на охоту по городу и мозг работает, как компьютер. В каждых уличных прогулках он даже записывает понравившееся места, запоминает свет и лучшее время.

Дмитрий Русак, фотограф:

Мне казалось: чистая архитектура, небо, чтобы людей не было. Может, такое состояние было: некое одиночество, поиск, чтобы никто и ничего не мешало.

Дмитрий Русак работает в совершенно разных жанрах, но в своем индивидуальном стиле. Он стал первым белорусским фотографом, который прославил нашу страну за рубежом.

На международном конкурсе «World Photography Awards» он входил в 10 лучших в мире дважды. В 2009 году – в Каннах, в 2010-м – в Лондоне.

Самую престижную фотопремию учредила Всемирная организация фотографии, в ней могут принять участие как профессионалы, так и дилетанты.

Ежегодно десятки тысяч фотографов со всего мира отправляют свои работы на суд международного жюри. Это искусство на высшем уровне. Идейный подход нашего минчанина и его борьбу с социальными проблемами через объектив фотокамеры оценили по достоинству.

Дмитрий Русак, фотограф:

Сковородка и ручка от двуручного меча. Подтекст такой, что еда убивает, неправильное питание убивает. А я хотел сказать просто, что это оружие в женских руках.

Дмитрия привлекает естественная жизнь без постановки. Город в отражениях или водный экспрессионизм – этакая мозаика сознания, где каждый может увидеть что-то свое. Сейчас захватывает абстракция, работы подобны картинам, где неожиданно сочетаются линии, свет, форма.

Дмитрий Русак, фотограф:

С одной стороны, это фрагмент дома, а с другой стороны, это можно рассматривать как абстрактную фотографию, потому что дом как таковой здесь не читается, а чисто оранжевое, коричневое, голубое, черное.

Это на улице Мельникайте: рекламный щит красный был какого-то банка и стоял джип. И так на нем все отражалось классно: синенькое, красненькое, линии, изгибы. Не снять было просто невозможно.

Минск для Дмитрия Русака – как старый мудрый приятель, с которым всегда есть о чем поговорить и есть о чем помолчать. Фотограф ценит в людях честность и харизму, тех, кто горит любимым делом, движется вверх и постоянно работает над собой.

Дмитрий Русак, фотограф:

Приятно, когда твои работы кому-то приятны, но неприятно, когда ты из своих работ пытаешься сделать так, чтобы было кому-то приятно. Подстраиваться под кого-то неинтересно.

Больше галерей и больше рекламы для наших художников, писателей и режиссеров. Вот, чего бы хотелось Дмитрию Русаку. Совсем недавно он стал членом Белорусского союза дизайнеров и сейчас работает над кинопроектом, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.