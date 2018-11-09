Чат-бот ответит, почему нет света в доме: рассказываем, как пользоваться новой услугой

Новости Беларуси. Чат-бот – современное приспособление для общения с жителями Минска. В программе «Большой город», мы спросили генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство», как можно пользоваться данной услугой.

Юрий Кукашук, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Это выстраивание диалога, непосредственно, с населением. В случаях, когда есть какая-то аварийная ситуация, при плановых или неплановых отключениях, все начинают звонить на «115». Если у нас что-то случилось в городе, и произведено отключение электроэнергии, например, в нескольких районах, то конечно,

в «115» очень трудно дозвониться. А имея этот ресурс, вы можете просто «забить» свой адрес,

и вам фактически сразу придет информация, по какой причине у вас отсутствует та или иная услуга. Также вы можете проконтролировать, как выполняется заявка, которую вы подали в службу «115».