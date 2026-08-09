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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью председателя Национального собрания Лаоса

09 августа 2026 10:37
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Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Лаоса в связи со смертью Председателя Национального собрания этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью председателя Национального собрания Лаоса-2

Белорусский лидер подчеркнул, что Ксайсомфон Фомвихан был преданным сыном лаосской земли, посвятившим жизнь служению Родине. Белорусы всегда будут помнить про его вклад в укрепление дружественных белорусско-лаосских отношений, развитие межпарламентского сотрудничества. 

# Беларусь-Лаос # Александр Лукашенко

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