Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью председателя Национального собрания Лаоса

Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Лаоса в связи со смертью Председателя Национального собрания этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер подчеркнул, что Ксайсомфон Фомвихан был преданным сыном лаосской земли, посвятившим жизнь служению Родине. Белорусы всегда будут помнить про его вклад в укрепление дружественных белорусско-лаосских отношений, развитие межпарламентского сотрудничества.