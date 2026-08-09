Каравай-фест «Бацькава булка» пройдет в Свислочи 15 августа

Мастер-классы, уютные лаунж-зоны и каравай весом в 150 килограммов. Свислочь готовится встречать гостей. Уже 15 августа здесь пройдет знаменитый фестиваль «Бацькава булка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все началось ровно пять лет назад, когда простая плетенка по традиционному рецепту из местной пекарни так впечатлила своим вкусом нашего Президента. С тех пор люди с теплотой называют ее не иначе как «Бацькава булка». Название мгновенно прижилось в народе и выросло в целый бренд.

В 2026 году программа фестиваля наполнена интерактивом. Гости посетят кулинарные мастер-классы по ручной формовке булочек-плетенок и росписи кондитерских пряников, увидят знаменитое экстремальное «Трактор-Булка-шоу», в котором выступит женщина тракторист. Все праздничные площадки в этот раз будут посвящены Году белорусской женщины.

Оксана Скиндер, заместитель председателя правления Белкоопсоюза:

Текущий год – юбилейный, и мы, так же как и Свислочский райисполком и Гродненский облисполком, постараемся удивить гостей фестиваля, жителей Свислочского района своими новинками, выставочными экземплярами, фотозонами, гастрономическими зонами, а также ресторанными двориками, которые будут предлагать жителям и гостям белорусскую кухню.

От стариной выпечки гречневого хлеба в Малоритском районе, до свадебных караваев из агрогородка Мотоль: также на каравай-фесте презентуют элементы нематериального культурного наследия Беларуси, непосредственно связанных со священным ремеслом хлебопечения. Одновременно с этим в рамках фестиваля пройдет фирменный конкурс-выставка «Матулин Каравай», где представят уникальные семейные рецепты.