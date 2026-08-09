Министр архитектуры и строительства рассказал о достижениях стройотрасли за первое полугодие 2026-го

Главный маркер работы отрасли – темпы строительства жилья, которые сейчас идут с опережением графика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом наши специалисты востребованы и за рубежом. Холдинг «Белстройцентр» сейчас прорабатывает 8 проектов в России на 10,5 миллиарда рублей, проектирует агрогородок в Азербайджане и строит объект в Боливии. Чтобы наши стандарты признавали на новых рынках, в сентябре Беларусь подпишет соглашения со странами-партнерами. Такая активность напрямую влияет и на общую экономику отрасли.

Вадим Ольшевский, министр архитектуры и строительства Беларуси:

Первые итоги – это итоги полугодия. Отрасли удалось выйти на положительную динамику развития как в темпах строительно-монтажных работ, так и в темпах валовой добавленной стоимости. Хорошо сработали по подрядным работам. Наблюдается полнейшая загрузка строительной отрасли в объеме порядка 104%. То есть мы добавили в объеме ВВП сегодня 6,6%. Это хорошие показатели и показывают загрузку наших предприятий.

Технологии меняются и внутри страны. Сейчас идет тестирование умной системы «СтройДОК». На платформе собрали базу из 9 тысяч документов, открыли форум и загрузили готовые ответы на самые сложные вопросы по нормативам.