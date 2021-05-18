Экстремизм в Беларуси. Что в себя включает и какая ответственность предусмотрена за его проявление?

На днях глава государства подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействия экстремизму. Что изменится? Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о государственной безопасности Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Валерий Шуляк. Что такое экстремизм? Что включает в себя это понятие? Валерий Шуляк, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о государственной безопасности Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Если давать общее определение экстремизма, которое может быть применимо к разным сферам нашей жизни, – это способ действий, который предполагает для достижения целей крайне экстремальные формы действия. Экстремизм может быть и потребительский. Но те законы, которые подписаны главой государства на днях, – это закон о недопущении реабилитации нацизма и о противодействии экстремизму, – говорят об экстремизме иного рода. Это экстремизм в политической сфере. Исходя из этого, экстремизм в политической сфере определяется как действие граждан, организации, это могут быть и партии, и общественные организации, профсоюзы, религиозные организации, в том числе иностранные, международные, как действие, направленное на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, конституционному строю. Классически это терроризм, захват зданий и сооружений. Есть и нововведения. Добавлены некоторые составы преступлений в перечень экстремистских. К примеру, распространение заведомо ложных сведений о политическом, правовом, международном положении Республики Беларусь или о положении граждан Республики Беларусь, призывы к действиям, направленные на причинение вреда национальной безопасности и некоторые другие. Таким образом, в новой редакции закона четко расставлены акценты, что эти действия угрожают всему нашему обществу, государству, а не каким-то отдельным личностям или индивидам. И констатируется, что эти действия сопровождаются разжиганием расовой, национальной, политической, идеологической и социальной вражды.

И раньше такие нормы были прописаны. В чем особенность этого документа, который сейчас подписан? Валерий Шуляк:

Не были расставлены акценты. Давался просто перечень этих действий. Определение как такового экстремизма в законе не содержалось вообще. Какая ответственность предусмотрена за проявление экстремизма или за участие в экстремистском формировании? Валерий Шуляк:

В связи с тем, что те действия, которые перечислены в законе о противодействии экстремизму, обладают особой общественной опасностью и способны причинить особый вред нашему обществу и государству в целом, как правило, это уголовная ответственность. Самая строгая – это лишение свободы на срок от двух до пяти лет при отсутствии отягчающих обстоятельств и до 15 лет и пожизненного заключения при наличии каких-либо отягчающих вину обстоятельств. Некоторые действия, которые отнесены к перечню экстремистских, наказываются в административном порядке. Если человек пытается разжигать межнациональную рознь, делает это в интернете. За это можно получить административное наказание? Валерий Шуляк:

Нет, это уже уголовная ответственность. От чего это зависит? От степени высказывания или от количества вовлеченных людей? Валерий Шуляк:

От характера этих высказываний. Если эти высказывания разжигают какую-либо рознь между людьми, направленные на внесение раскола в общество, конечно, это уголовная ответственность. Какие меры предусмотрены для того, чтобы противодействовать вот таким экстремистским проявлениям? Валерий Шуляк:

В строках этих двух законов, которые мы назвали, они гласят, что приоритет придается мерам профилактики. Основными направлениями противодействия и экстремизму, и реабилитации нацизма является духовно-нравственное воспитание граждан, воспитание их в духе патриотизма, гражданственности, человечности, морали и т. д. Правда ли, что люди, причастные к экстремистской деятельности, могут даже лишиться гражданства? Валерий Шуляк:

Далеко не все люди причастны к экстремистской деятельности. Это люди, которые осуждены за преступление экстремистской направленности, в отношении которых имеется вступивший в законную силу приговор суда о совершении ими этих действий. Кроме того, это люди, которые приобрели гражданство, не получили его по праву рождения, как большинство белорусов, а приехали к нам на территорию, жили мирно, спокойно, потом совершили какое-то уголовно наказуемое деяние. В этом случае такие сограждане нам не нужны и государство в праве защищаться от них: лишить гражданства и следующий этап – это депортировать с территории Республики Беларусь.