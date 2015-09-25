Экстремально до ужаса: стеклянный подвесной мост возвели в Китае

Новости Китая. На юго-востоке Китая в провинции Хунань возвели стеклянный мост протяженностью в 300 метров. Объект на высоте около 200 метров над поверхностью земли впечатлил первых туристов.
Новости Китая. На юго-востоке Китая в провинции Хунань возвели стеклянный мост протяженностью в 300 метров. Объект на высоте около 200 метров над поверхностью земли впечатлил первых туристов.
«Ощущения непередаваемые», – отмечают они и добавляют: «Очень страшно».
Стеклянный пол, через который люди видят пропасть под своими ногами, вызывает неподдельный страх. В Сети появились фотографии, на которых видно: некоторых туристов пришлось тащить, в прямом смысле слова.
Мост рассчитан на то, чтобы выдерживать вес одновременно находящихся на нем 800 человек. Отмечается, что сооружение стало первым в мире подвесным мостом со стеклянным «дном».
Нашлись и смельчаки, которые не только не побоялись пройти по мосту по несколько раз, но и сделали во время путешествия немало любопытных кадров.
Необычные явления, события и происшествия, которые случились, но, возможно, прошли мимо вас – здесь.