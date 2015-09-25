Экстремально до ужаса: стеклянный подвесной мост возвели в Китае

Стеклянный пол, через который люди видят пропасть под своими ногами, вызывает неподдельный страх. В Сети появились фотографии, на которых видно: некоторых туристов пришлось тащить, в прямом смысле слова.





Мост рассчитан на то, чтобы выдерживать вес одновременно находящихся на нем 800 человек. Отмечается, что сооружение стало первым в мире подвесным мостом со стеклянным «дном».



Нашлись и смельчаки, которые не только не побоялись пройти по мосту по несколько раз, но и сделали во время путешествия немало любопытных кадров.