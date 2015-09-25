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Экстремально до ужаса: стеклянный подвесной мост возвели в Китае

25 сентября 2015 09:54
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Новости Китая. На юго-востоке Китая в провинции Хунань возвели стеклянный мост протяженностью в 300 метров. Объект на высоте около 200 метров над поверхностью земли впечатлил первых туристов.

Экстремально до ужаса: стеклянный подвесной мост возвели в Китае-1

«Ощущения непередаваемые», – отмечают они и добавляют: «Очень страшно».

Стеклянный пол, через который люди видят пропасть под своими ногами, вызывает неподдельный страх. В Сети появились фотографии, на которых видно: некоторых туристов пришлось тащить, в прямом смысле слова.

Экстремально до ужаса: стеклянный подвесной мост возвели в Китае-4



Мост рассчитан на то, чтобы выдерживать вес одновременно находящихся на нем 800 человек. Отмечается, что сооружение стало первым в мире подвесным мостом со стеклянным «дном».

Нашлись и смельчаки, которые не только не побоялись пройти по мосту по несколько раз, но и сделали во время путешествия немало любопытных кадров. 

Экстремально до ужаса: стеклянный подвесной мост возвели в Китае-6

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# общество # Необычное

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