Прямой эфир

Американец украл у Гарварда 80 тысяч долларов и все до копейки потратил на LEGO

25 сентября 2015 08:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Мужчина проработал менеджером Гарвардской компьютерной лаборатории 17 лет. Как выяснилось, последние четыре года он регулярно воровал деньги с университетской банковской карты, предоставляя руководству ложные квитанции и письменные обоснования покупок.

Заподозрив менеджера в воровстве, сотрудники Гарварда обратились в полицию.

В доме подозреваемого обнаружили огромное количество конструкторов Lego. Со слов офицеров полиции, вся квартира была заставлена этими игровыми наборами. Мужчина вину отрицает, утверждая, что всё куплено исключительно на зарплату.

В октябре бывший менеджер Гарвардской компьютерной лаборатории предстанет перед судом по обвинению в краже 80 тысяч долларов со счетов университета. 

По информации американских изданий, мужчина не исключал, что в скором времени сменит работу и займется созданием скульптур из Lego. Но не успел. 

Несколько лет назад мы рассказывали историю одного успешного художника из Нью-Йорка. Для того, чтобы воплотить детскую мечту он бросил адвокатуру и переквалифицировался в создателя скульптур из детского конструктора. Правда, этому американцу не пришлось прибегать к финансовым махинациям (подробнее здесь).  

# общество # Мошенничество

Другие новости рубрики

Все новости
В преддверии 15-летия телеканал СТВ посетил Брест и познакомился со своим брестским зрителем
25 сентября 2015 08:20

В преддверии 15-летия телеканал СТВ посетил Брест и познакомился со своим брестским зрителем

Первый модуль белорусской полярной станции отправится в Антарктиду в конце октября
25 сентября 2015 07:16

Первый модуль белорусской полярной станции отправится в Антарктиду в конце октября

Минск: в парке Челюскинцев готовится к открытию веревочный городок
24 сентября 2015 18:31

Минск: в парке Челюскинцев готовится к открытию веревочный городок