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«Будут проводиться тендеры». Минские дороги усиленно ремонтируют

01 августа 2022 13:39
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Новости Беларуси. На минских дорогах уже отремонтировали и заменили около миллиона квадратных метров дорожного покрытия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Будут проводиться тендеры». Минские дороги усиленно ремонтируют-1

Особое внимание участкам, где дорожное полотно находится в наиболее неудовлетворительном состоянии. Большинство неровностей и дефектов на дороге после зимнего периода успешно устранено. Активно ведут работы по созданию безбарьерной среды. Так, на пересечениях пешеходных зон, велодорожек и проезжей части ведут работы по понижению бордюров. Таких участков в столице более 500. Еще свыше 700 понижений будет выполнено до конца 2022 года.

«Будут проводиться тендеры». Минские дороги усиленно ремонтируют-4

Денис Глинский, генеральный директор ГПО «Горремавтодор»:
Горисполком выделил дополнительные средства на полную замену, на ямочный ремонт, на повышение безопасности дорожного движения. Поэтому будут проводиться тендеры, будут выбираться подрядчики, работа будет продолжаться.

«Будут проводиться тендеры». Минские дороги усиленно ремонтируют-7

В рамках текущего ремонта уже завершена реконструкция путепровода на улице Стариновской. Сейчас в Минске продолжаются работы по реконструкции моста на проспекте Жукова.

# Автодороги Беларуси # общество # Денис Глинский # Фотофакт

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