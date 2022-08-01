«Будут проводиться тендеры». Минские дороги усиленно ремонтируют

Новости Беларуси. На минских дорогах уже отремонтировали и заменили около миллиона квадратных метров дорожного покрытия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Особое внимание участкам, где дорожное полотно находится в наиболее неудовлетворительном состоянии. Большинство неровностей и дефектов на дороге после зимнего периода успешно устранено. Активно ведут работы по созданию безбарьерной среды. Так, на пересечениях пешеходных зон, велодорожек и проезжей части ведут работы по понижению бордюров. Таких участков в столице более 500. Еще свыше 700 понижений будет выполнено до конца 2022 года.

Денис Глинский, генеральный директор ГПО «Горремавтодор»:

Горисполком выделил дополнительные средства на полную замену, на ямочный ремонт, на повышение безопасности дорожного движения. Поэтому будут проводиться тендеры, будут выбираться подрядчики, работа будет продолжаться.