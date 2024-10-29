Президент: «Импортного нам ничего не надо, мы всё можем построить сами»
За следующую пятилетку необходимо решить вопрос со строительством современных и высокотехнологичных молочно-товарных комплексов. Об этом заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад об эффективности работы АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За цифрами на бумаге всегда должен быть результат. И, понятное дело, качественный! На это постоянно всех: и чиновников, и простых рабочих, ориентирует Президент. Тем более в Год качества и предвыборный период. Эту взаимосвязь Александр Лукашенко поясняет очень отчетливо: идя на выборы, экзамен сдает не только Президент, а вся вертикаль власти.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ситуация сегодня в стране такая, что просто рассказывать и говорить уже не то что губернаторы, народ не примет. Людям надо достать и положить. Это правильно. Поэтому, идя в президентскую кампанию, я же вас представляю, власть, поэтому мы должны народу сказать. Если ли дороги, где и как, я уже озвучил: от районных центров до агрогородков.
Мы многое сделали, там совсем небольшие работы. Но и до агрогородков мы должны задействовать и крупные деревни, которые когда-то были центрами хозяйства. Не забывать о них. Потому что в агрогородках в основном будут жить люди, но и в этих крупных деревнях, да и в мелких, там же огромное количество наших людей, и особенно стариков, которых мы никому бросить ни на чьи плечи не сможем. Нам надо о них позаботиться.
Вот я пример привел, что, если дороги, то вот это. Если качество продуктов питания – так это начинается с фермы молочно-товарного комплекса. Мы многое уже сделали. Мы знаем, как что делать, технологии. И этих комплексов немало построили.
Мы должны людям прямо сказать, что за следующую пятилетку мы решим вопрос молочно-товарных комплексов. Дойное стадо, корова должна стоять в этом дворце, чтобы получить чистое молоко. Ну, в конце концов, корова это заслужила.
И я вот смотрю по Александру Генриховичу [Александр Турчин, председатель Минского облисполкома – прим.ред.], нам там сколько? Пару лет осталось, чтобы, как вы всегда говорите, решить эту проблему. Пару лет. Где-то надо подтянуть: Витебскую, Могилевскую, отчасти Гомельскую область. Я не думаю, что там тоже уже такие большие проблемы, чтобы построить эти комплексы.
Самое главное, мы знаем, какие они должны быть и что там надо. Притом это импортозамещающий продукт. Тут импортного нам ничего не надо, мы все можем построить сами. То есть я привожу примеры, что – идя к людям сегодня с экзаменом, они у нас примут экзамен за пятилетку – мы должны сказать, что мы сделаем. Конкретно. Вот и вся политика.
Красиво говорить, отметил Президент, умеет каждый. Главное сегодня – конкретика и то, что за плечами.