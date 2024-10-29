Президент: «Импортного нам ничего не надо, мы всё можем построить сами»

За следующую пятилетку необходимо решить вопрос со строительством современных и высокотехнологичных молочно-товарных комплексов. Об этом заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад об эффективности работы АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За цифрами на бумаге всегда должен быть результат. И, понятное дело, качественный! На это постоянно всех: и чиновников, и простых рабочих, ориентирует Президент. Тем более в Год качества и предвыборный период. Эту взаимосвязь Александр Лукашенко поясняет очень отчетливо: идя на выборы, экзамен сдает не только Президент, а вся вертикаль власти.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ситуация сегодня в стране такая, что просто рассказывать и говорить уже не то что губернаторы, народ не примет. Людям надо достать и положить. Это правильно. Поэтому, идя в президентскую кампанию, я же вас представляю, власть, поэтому мы должны народу сказать. Если ли дороги, где и как, я уже озвучил: от районных центров до агрогородков.

Мы многое сделали, там совсем небольшие работы. Но и до агрогородков мы должны задействовать и крупные деревни, которые когда-то были центрами хозяйства. Не забывать о них. Потому что в агрогородках в основном будут жить люди, но и в этих крупных деревнях, да и в мелких, там же огромное количество наших людей, и особенно стариков, которых мы никому бросить ни на чьи плечи не сможем. Нам надо о них позаботиться.

Вот я пример привел, что, если дороги, то вот это. Если качество продуктов питания – так это начинается с фермы молочно-товарного комплекса. Мы многое уже сделали. Мы знаем, как что делать, технологии. И этих комплексов немало построили.

Мы должны людям прямо сказать, что за следующую пятилетку мы решим вопрос молочно-товарных комплексов. Дойное стадо, корова должна стоять в этом дворце, чтобы получить чистое молоко. Ну, в конце концов, корова это заслужила.