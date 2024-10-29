Лукашенко: «Что касается сельского хозяйства, не очень мы ломанулись с новыми кадрами»
За следующую пятилетку необходимо решить вопрос со строительством современных и высокотехнологичных молочно-товарных комплексов. Об этом заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад об эффективности работы АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На разговор в кабинет главы государства приглашены вице-премьер Юрий Шулейко, министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич, губернатор Минской области Александр Турчин и мэр Минска Владимир Кухарев. В Беларуси с учетом рапса намолотили более 10 миллионов тонн зерна. В лидерах аграрии центрального региона.
Сейчас активными темпами продолжается уборка других сельхозкультур: сахарной свеклы, кукурузы. Убрано 98 % всего урожая. Говоря о работе сельского хозяйства, Президент отметил, что кадровые решения (буквально этим летом были назначены новый профильный вице-премьер, а также министр сельского хозяйства и продовольствия) пока не продемонстрировали значительных изменений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается сельского хозяйства, не очень мы ломанулись с новыми кадрами. И вице-премьер новый, и министр хваленый новый. Но пока хуже не стало, ну и особо лучше не стало. Ну, может быть, кроме Минской области. Да, мы что-то сделали, опыт у нас есть, как будем действовать дальше.
Надо крестьянам помогать, надо и чтобы отдача была для села, потому что людей оттуда кормить надо. Эти 2 миллиона в Минске, они же кушать хотят каждый день. Все. От маленьких детишек до взрослых. Мы научились это делать. Мы делаем это очень качественно.
Мне приятно, где бы я ни был, мои коллеги даже, главы государств – не страдают же некачественными продуктами, наверное, качественное употребляют – говорят: то, что у вас, в Беларуси... И даже иногда так в шутку: пришли попробовать. Но пока мы вышли на какую-то горизонтальную прямую и выше прыгнуть не можем, а надо будет прыгать. И это главная наша задача и обещание белорусскому народу в этот предвыборный период. Вы клялись: к 7 ноября, клятву давали, полевые работы закончатся. Ну и зябь будете еще пахать?
Зябь будет, да. И три дня бураки останутся.
Александр Лукашенко:
Ну вот и расскажи, как вы закончили? Сколько у тебя свеклы на полях? Картошка, может, где-то осталась? Капуста, яблоки, груши, может, где-то еще болтаются на деревьях? Кукурузу всю ли ты убрал на зерно? Зябь, посевная кампания прошла? Как выглядят озимые, которые мы вроде вовремя посеяли? Только, слушай, не надо нас засыпать цифрами. Основное, а то ты сейчас таблицу раскроешь и будешь героизм свой показывать. Ты давай основное.