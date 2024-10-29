Лукашенко: «Что касается сельского хозяйства, не очень мы ломанулись с новыми кадрами»

Сейчас активными темпами продолжается уборка других сельхозкультур: сахарной свеклы, кукурузы. Убрано 98 % всего урожая. Говоря о работе сельского хозяйства, Президент отметил, что кадровые решения (буквально этим летом были назначены новый профильный вице-премьер, а также министр сельского хозяйства и продовольствия) пока не продемонстрировали значительных изменений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается сельского хозяйства, не очень мы ломанулись с новыми кадрами. И вице-премьер новый, и министр хваленый новый. Но пока хуже не стало, ну и особо лучше не стало. Ну, может быть, кроме Минской области. Да, мы что-то сделали, опыт у нас есть, как будем действовать дальше.

Надо крестьянам помогать, надо и чтобы отдача была для села, потому что людей оттуда кормить надо. Эти 2 миллиона в Минске, они же кушать хотят каждый день. Все. От маленьких детишек до взрослых. Мы научились это делать. Мы делаем это очень качественно.

Мне приятно, где бы я ни был, мои коллеги даже, главы государств – не страдают же некачественными продуктами, наверное, качественное употребляют – говорят: то, что у вас, в Беларуси... И даже иногда так в шутку: пришли попробовать. Но пока мы вышли на какую-то горизонтальную прямую и выше прыгнуть не можем, а надо будет прыгать. И это главная наша задача и обещание белорусскому народу в этот предвыборный период. Вы клялись: к 7 ноября, клятву давали, полевые работы закончатся. Ну и зябь будете еще пахать?