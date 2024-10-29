Парламентскую делегацию Сербии принимали в Палате представителей

Сотрудничество Беларуси и Сербии базируется на принципах взаимопонимания, взаимовыручки и дружбы. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко во время встречи с сербской парламентской делегацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не секрет, что дружба между государствами во многом складывается благодаря белорусскому лидеру. Он был единственным зарубежным Президентом, который приехал в Белград, когда тот был подвергнут агрессии НАТО. Для Беларуси Сербия – ключевой партнер на Балканах. Идет активный диалог как на межведомственном уровне, так и по линии парламентов.

Ее визит – свидетельство важности межпарламентского сотрудничества для развития и углубления в целом белорусско-сербских отношений. Совсем скоро страны отметят 30-летие установления дипломатических отношений.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Что касается парламентариев, то на законодательном уровне самое главное для нас – создавать мосты взаимодействия, культурного, экономического, правового, между очень близкими странами.

Йован Янич, заместитель председателя Народной скупщины Сербии:

Мы ценим поддержку Беларуси по отношению к Сербии в рамках международных организаций. Наши отношения традиционно приятельские. И мы хотим их укреплять. Наше сотрудничество является историческим. Мы с радостью можем констатировать, что двусторонние отношения наших стран развиваются во всех областях на основании традиционной духовной, культурной и языковой близости.

Парламентарии обсудили актуальные вопросы взаимодействия и перспективы наращивания сотрудничества в том числе в экономической сфере. В состав сербской делегации, помимо вице-спикера, входят депутаты от различных политических партий и представители бизнес-кругов.