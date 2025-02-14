Специализированная выставка «Образование и карьера. Учебные технологии» начинает работу в Минске

«Образование и карьера. Учебные технологии». Специализированная выставка начинает 14 февраля работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До конца недели посетители смогут пообщаться с представителями колледжей, ведущих вузов, из первых уст узнать о требованиях к поступающим, стоимости обучения, стипендиях. Словом, обо всем, что позволит составить представление о наиболее выгодных и интересных предложениях для получения образования. Тематический форум станет площадкой для более чем 150 участников из Беларуси, России и Казахстана. Кроме высших и средних специальных учебных заведений, в их числе предприятия – заказчики кадров.