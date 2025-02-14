Прямой эфир

В Беларуси принята стратегия развития стройкомплекса до 2035 года

14 февраля 2025 07:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Видение перспективы. В Беларуси принята стратегия развития строительного комплекса до 2035 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В документе, рассчитанном на 10 лет, пересматриваются подходы к функционированию многих подотраслей, вводится ряд новаций.

В Беларуси принята стратегия развития стройкомплекса до 2035 года-2

Речь идет и о проектной деятельности, и непосредственно строительной. Также уделено внимание производству материалов и нормотворческой деятельности. Совершенствовать отрасль будут в русле общих трендов, заданных в стране, а именно импортозамещения товаров и услуг, диверсификации экспорта и наращивания его объемов, цифровизации процессов и упрощения процедур. Акцент сделан в том числе на росте кадрового потенциала, его инновационном обеспечении.

# Строительство

Другие новости рубрики

Все новости
«Быть мамой круто!» – Белорусской союз женщин организовал акцию в БГЭУ
14 февраля 2025 07:17

«Быть мамой круто!» – Белорусской союз женщин организовал акцию в БГЭУ

В Беларуси увеличили выплаты по уходу за ребёнком
14 февраля 2025 07:09

В Беларуси увеличили выплаты по уходу за ребёнком

В Вооружённых Силах продолжается проверка боевой готовности
14 февраля 2025 06:39

В Вооружённых Силах продолжается проверка боевой готовности