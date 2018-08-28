«Эксперименты в условиях длительной изоляции». Белорусские учёные готовятся к участию в космическом проекте «Сириус»

Новости Беларуси. Белорусские ученые готовятся к участию в международном проекте «Сириус», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта программа реализуется в рамках подготовки полетов в так называемый дальний космос.

В частности, сейчас актуальны задачи по исследованию Луны и Марса. Для этого космонавты должны быть готовы к длительному времени в полной изоляции. В рамках проекта «Сириус» ученые моделируют такую ситуацию и наблюдают за поведением всех членов экипажа. Первый эксперимент длился 17 дней. А нынешний составит 4 месяца. Белорусские ученые рассчитывают на участие в этой революционной космической программе. Сейчас идут предварительные согласования. Более детально эти вопросы исследователи обсудят на Международном конгрессе Ассоциации участников космических полетов, который пройдет в Минске в начале сентября.

Сергей Килин, заместитель председателя президиума НАН Беларуси:

Будут обсуждаться программы, нацеленные на восстановление исследований Луны, полета на Марс, также проекты по подготовке человека к этим длительным полетам. Кстати, белорусам предложено участвовать в таких проектах со своими заданиями. Эти задания представлены на рассмотрение в Российскую Федерацию. Возможно, если будет всё принято, наш человек будет проводить эксперименты в условиях длительной изоляции.